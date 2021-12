Calcio – Il Magrazzurri viaggia a Recco

S. Stefano Magra – Il Levanto parte a metà mattinata, domenica 19/12, alla volta di Recco (colonnina di macchine poiché ai pullmini si ricorre solo per le trasferte a Genova dove alle ore 15 è atteso dal Golfo Pro Recco per la 14.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B. Si gioca alle ore 15 e arbitra Morbelli di Albenga.

Non è probabilmente la miglior occasione, per i santostefanesi, per riprendersi dalla caduta interna in Coppa Italia di categoria contro quel Bogliasco che al “Luigi Camaiora” s’è imposto addirittura per 3-0…il Golfo, ancorché privo da tempo del centrocampista Picasso e dell’attaccante Pellegatta, appare moralmente in buona tenuta e stando alla classifica non dovrebbe valere di meno dei bogliaschini; oltretutto si tratta stavolta di una trasferta e qualche assenza come al solito non manca nemmeno fra i biancazzurri.

A proposito questa l’odierna classifica nel raggruppamento posto che alcune squadre, come appunto Bogliasco e “Magra”, hanno giocato una gara in meno: Forza e Coraggio punti 29; Don Bosco Spezia e Sammargheritese 26; Golfo Pro Recco 25; Bogliasco 22; Magrazzurri 20; Marassi 18; Follo San Martino e Tarros Sarzanese 16; Levanto e Little James 15; ColliM Ortonovo 10; Real Fieschi e Goliardicapolis 9; Valdivara Cinque Terre 6.

Nella foto, la fine della precedente partita di campionato della squadra di Santo Stefano Magra, in casa col Levanto