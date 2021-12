Trail di Portofino, già oltre 200 gli iscritti. La gara il 16 gennaio.

Sono già più di duecento, a metà dicembre, gli iscritti al Trail di Portofino in programma domenica 16 gennaio 2022 a Santa Margherita Ligure sotto l’organizzazione dell’Atletica Due Perle.

Inutile dire che il percorso, di circa 20 chilometri, si snoda su un’area parco che non ha eguali al mondo, con una varietà di ambienti unica nel suo genere, visto che si passa dalla macchia mediterranea alla spiaggia e al mare (favolosa la discesa in località San Fruttuoso), fino all’arrivo nella magnifica location cinquecentesca di Villa Durazzo.

Per fare cosa gradita, ecco la tabella di marcia. Ore 9: partenza da Villa Durazzo- via San Francesco-passaggio in altura in località Nozarego (151 metri s.l.m.), Cappelletta Gave, Pietre Strette, 465 metri di altura con rarità geologiche come i torrioni in conglomerato, quindi giù in discesa vero San Fruttuoso e l’Abbazia dei Doria, il fascino della spiaggia bella anche d’inverno, Base zero, Prato, Costa Pineta, Olmi, Cappelletta Gave , Nozarego , arrivo in Villa Durazzo.

Trail di Portofino, what else?

DANILO MAZZONE

(Giornalista ed ex Atleta)