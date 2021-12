Pallavolo – Il Lunezia Volley torna alla vittoria

Sarzana – Il Lunezia Volley chiude il 2021 tornando alla vittoria, vittima la Nottolini Lucca, al Palabologna sarzanese e rinforzando la propria distanza dalla zona-retrocessione del Girone I: della Serie B2 femminile nazionale di pallavolo. Le “lunensi” hanno veramente faticato solo nel primo tempo, in cui hanno dovuto a lungo rimontare, nonché beneficiare nel finale delle battute del centrale Buccelli appositamente entrata come spesso accade.

A proposito…padrone di casa con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto, centrali la Santagostino e una Nicolini sempre più in crescendo con la Salvetti libero, di banda la Zanini e capitan Marku.

Decisamente in discesa per le padrone di casa invece le altre due frazioni, in cui si sono viste pure la Fusani dapprima al posto della Lupi e quindi della Zanini, la Evangelisti in costruzione e la Micheloni al centro; la Orlandi da libero e di nuovo la Buccelli.

Da parte loro le toscane hanno schierato capitan Grucka (albanese) in costruzione e la Degl’ Innocenti in diagonale, in mezzo la Caseti e la Vannini con la Gambarotto livero, all’ala la Nuti e la “top scorer” Fatone: nella parte centrale del match la Faraca ad alzare e nell’ultimo set la Martinelli al centro.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – NOTTOLINI LUCCA 3 – 0

SET: 25-21 in 24 minuti / 25-17 in 20 / 25-18 in 21.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 0, Evangelisti 0, Lupi 8, Fusani 5, Nicolini 10, Santagostino 4, Buccelli 2, Micheloni 0, Marku 11, Zanini 7, Salvetti e Orlanidi liberi. All. Giannini.

NOTTOLINI LUCCA: Grucka 3, Faraca 0, Degl’ Innocenti 4, Caseti 2, Vannini 4, Martinelli 3, Fatone 13, Nuti 7, Gambarotto libero; n.e. Bertini, Zarattini, Sperati. All. Fiori.

ARBITRI: Guacci e Scialpi.