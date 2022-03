Pallavolo – Il Lunezia torna a vincere

Sarzana – Lottando il Lunezia Volley raccoglie 3 punti che gli consentono di continuare a sperare, anche perché è proprio con la Ricami Fenice Pistoia che principalmente deve fare i conti nel contesto, in una permanenza in Serie B femminile nazionale che rimane tuttavia molto difficile.

Al Palabologna sarzanese Lunezia con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto, la Boriassi e la Nicolini al centro con la Fiorino libero, capitan Marku e la Gorgoglione di banda. Fugacemente entrano la Evangelisti in costruzione e la Zanini in diagonale.

Ospiti con la Trinca ad alzare e la Pieraccioni opposto, capitan Massaro e la Guarducci centrali con la Sasselli libero, all’ala la Mannucci e la Mantelassi.

Partenza-lampo delle pistoiesi che si portano avanti per 1-5, poi coach Giannini chiama un time-out e comincia la rimonta delle padrone di casa, che trascinate in particolare da una serie di battute vincenti della Gorgoglione passano a condurre per 17-12. Mister Ribechini mescola allora un po’ le carte, mette temporaneamente dentro la Betti in regìa e la Cecchi in diagonale, inserisce la Pellitteri di mano (rifarà poi il tutto verso la fine) e ne ricava un finale punto a punto in cui tuttavia la spuntano le sarzanesi: chiusura di Boriassi.

Secondo set, al di là di un avvio equilibrato, monopolizzato dalle toscane che si portano sull’ 1-1. Terza frazione altalenante, ma nel finale le biancoblu riesco a produrre lo scatto necessaria per accaparrarsela, quarta dominata dalle locali dopo inizio di marca ospite; in tutte e due i set il punto conclusivo è della Nicolini.

Infine ecco gli altri risultati in quella che, se non fosse per i recuperi ancora in ballo, sarebbe l’ultima giornata…Ariete Prato-Ambra Cavallini Pontedera Pi 2-3, Corbinelli Montespertoli Fi-Nottolini Under 18 Lucca 3-1, Flora Buggiano Pt-Baia Marinaio Cecina Li post. 6/4, Pallavolo Scandicci-Timenet Empoli 0-3 e Azzurra San Casciano Fi-Matec Group Spezia 3-2.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – RICAMI FENICE PT 3 – 1

SET: 25-23 in 29 minuti / 17-25 in 24 / 25-22 in 28 / 25-18 in 25.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, Evangelisti 0, Lupi 15, Zanini 2, Boriassi 10, Nicolini 9, Marku 17, Gorgoglione 16, Fiorino libero; n.e. Fusani E., Santagostino, Micheloni. All. Giannini.

RICAMI FENICE PISTOIA: Trinca 2, Betti 1, Pieraccioni 8, Cecchi 8, Massaro 8, Guarducci 6, Mantelassi 16, Mannucci 11, Pellitteri 0, Sasselli libero; n.e. Bruni. All. Ribechini.

ARBITRI: Gamalero e Carbone.