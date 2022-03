Pallavolo – Altri 3 punti per la Trading dal Chieri

La Spezia – Replay, la Trading Logistic Spezia vince di netto contro la Fenera Chieri, come pochi giorni prima al Palamariotti spezzino: stavolta concede un set agli avversari (ma in casa loro).

Per la cronaca sprugolini con Martinez e Figini ad alzare, Raso in diagonale dove ha fatto capolino pure Briglia, Moretti e Anghinetti al centro; Lanzoni e Sorrenti all’ala dove si sono visti pure Baldassini e Giannarelli.

La rincorsa biancazzurra prosegue e a proposito ecco l’attuale classifica nel Girone A della Serie B maschile nazionale…Negrini Acqui Terme Al punti 48, Alto Canavese Cuorgné To 43, Pvlcerealterra Cirié To 36, Trading Logistic Sp 35, Pallavolo Novi Ligure Al 30, Fenera Chieri To 27, Zephyr Mulattieri Valdimagra 24, Cus Genova 21, S. Anna Tomcar Torino 21, Arti e Mestieri Collegno To 12, Admo Lavagna Ge 8, Colombo Global Genova 7. Alla fine le prime 2 ai playoff e le ultime 3 in Serie C.

Tabellino.

FENERA CHIERI – TRADING LOGISTIC SP 2 – 3

SET: 25-14 / 17-25 / 19-25 / 25-20 / 12-15.

FENERA CHIERI: Costa 11, Danzeri 0, Agosti 13, Argilagos 13, Luccato D., 11, Segatto 0, Simonetti 3, Scollo 13, Ollino 3, libero Garbo; n.e. Sordella, Del Noce, Teja, Bollati, Pennazio, Luccato I. All. Specchia.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Martinez 4, Figini 1, Raso 33, Briglia 1, Moretti 3, Anghinetti 6, Sorrenti 19, Lanzoni 15, Giannarelli 0, Baldassini 3, libero De Muro; n.e. Moscarella e Vindice. All. Cruciani.

ARBITRI: Parola e Turco.