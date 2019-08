La Spezia – E’ lombardo-emiliano il gruppo, più esattamente si tratta del Girone C, in cui è stato incluso il neopromosso Spezia Volley Autorev nel prossimo campionato di Serie B2 nazionale femminile di pallavolo.

<E’ un volley che non conosciamo – commenta in proposito coach Marco Damiani – in particolare quello della Lombardia, mentre per quanto concerne quello dell’ Emilia, ci ricordiamo qualcosa dell’esperienza in tale categoria nella stagione sportiva 2017/18; vuol dire che chiederemo consiglio alla nostra indimenticabile “ex” Andrea Luna Francesconi, gran protagonista della prima promozione in B, la quale subito dopo s’è trasferita a Milano: dove ha continuato a giocare>.

Ecco comunque la composizione del raggruppamento…

Spezia Volley Autorev, Volley Gussago Bs, Linea Bedizzole Bs, Real Bs, Enercom Crema Cr, Ceramsperetta Cusano Milanino Mi, Delta Gorgonzola Mi, Tomolpack Marudo Lo, Stadium Mirandola Mo, Pallavolo San Giorgio Pc, Busa Gossolengo Pc, Interclays Arbor Re, Civiemme Campagnola Re, Rubierese Re.

Nella foto Marco Damiani