Pallavolo – E’ una Zephyr Trading Valdimagra che va

Santo Stefano Magra – Al Palaconti santostefanese il Caffè Krifi 4 Torri costa alla Zephyr Trading un set di carburazione, smaltito quello strada in discesa per i rossoblù, per quanto due set su tre essi li abbiano vinti sul filo di lana.

Per la cronaca padroni di casa con Podestà al palleggio e Sarpong opposto, Biasotto e Comparoni centrali, capitan Fellini e Bottaini di banda con Vignali libero; si vedono nel corso del match pure Vescovi e Vergassola all’ala e Conti al centro.

Ferraresi con Simone Zambelli in costruzione e Spagnoli in diagonale, Bragatto e capitan Smanio al centro, Grazzi e Ballerio all’ala con Martello libero (fa capolino anche qualcun altro).

“Zephyriani” attualmente quarti, peraltro ora da soli, però alla fine per esempio il giovanissimo Matteo Vergassola è categorico: <Lasciamo stare i playoff, siamo appena arrivati dalla C, piuttosto diciamo che ci siamo meritati questa vittoria peraltro non facilissima>.

A proposito questa l’odierna classifica nel Girone D della Serie B maschile nazionale…Arno Pisa e Sama Portomaggiore Fe punti 14, Ermgroup San Giustino Pg 13, Trading Zephyr 12, Geetit Bologna 11, Querzoli Forlì 10, Krifi 4 Torri Ferrara 7, Sir Safety Monini Perugia, Lupiestintori Pontedera, Volley Laghezza Spezia 6, Energiafluida Cesena Fo 3, Jobitalia Città di Castello Pg 2, Promovideo Perugia 1, Titan Services S. Marino 0.

La prima in Serie A, la seconda ai playoff, retrocedono in C le ultime quattro.

Tabellino.

ZEPHYR TRADING V. – KRIFI 4 TORRI FE 3 – 1

SET: 16-25 / 25-22 / 25-17 / 25-23.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 3, Sarpong 14, Biasotto 10, Conti 0, Comparoni 9, Fellini 14, Vescovi 0, Bottaini 13, Vergassola 0, Vignali libero; n.e. Orsini, Pierro, Benevelli e Rossi. All. Marselli.

CAFFÈ KRIFI 4 TORRI FERRARA: Morelli 1, Biondi 0 Spagnoli 19, Ruffo 0, Zambelli S. 2, Grazzi 7, Ballerio 10, Bertoli, Masotti 1, Smanio 6, Bragatto 10, Ceban 0, Martello libero. All. Zambelli.

ARBITRI: Ferrarese e Carbone.