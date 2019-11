Pallavolo – Prima vittoria per la Mulattieri Creations

S. Stefano magra – Al Palaconti santostefanese la Mulattieri Creations batte molto nettamente lo Spazio Sport Genova e fortifica la propria posizione di centroclassifica in Serie Cligure maschile di pallavolo.

I rossoblù hanno giocato tutti compreso chi è partito in panchina. Per la cronaca Sisti e Zaccaria al palleggio con Pierro e Argellati in diagonale, al centro De Lucchi e Conti, di banda Vergassola e Vescovi in alternanza con Calcagnini e Bottaini; Rossi e Vanacore liberi (entrato pur il jolly Chiocca).

Questi poi gli altri risultati in quella che era la 3.a giornata:

Acli Santa Sabina – Sabazia Ecosavona 0-3, Admo Lavagna – Futura Ceparana 3-0, Avis Finale – Colombiera 3-2, Spinnaker – S. Antonio Spazio 3-1, 3 Stelle Villaggio – Colombo 0-3.

Ne consegue una classifica che recita

Sabazia Ecosavona Vado Ligure e Colombo Genova punti 9, Admo Lavagna 8, Spinnaker Albisola 6, Colombiera Project e Mulattieri Valdimagra 4, Futura Bertoni Ceparana, Acli S. Sabina, Spazio San Antonio Genova 3, Avis Finale Ligure 3, Tre Stelle Villaggio Chiavari e Spazio Sport Genova 0.

Infine di seguito il prossimo turno.

Bertoni Futura-Santa Sabina, Colombiera-3 Stelle, Colombo-Avis, Sabazia-Spinnaker, San Antonio-Mulattieri, Spazio Sport-Admo L.

Per concludere ecco il “tabellino” del match…

MULATTIERI CREATIONS – SPAZIO SPORT 3 – 0

SET: 25-21 / 25-14 / 25-23.

MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Sisti 1, Zaccaria 1, Pierro 6, Argellati 6, De Lucchi 6, Conti 7, Vescovi 6, Vergassola 6, Calcagnini 5, Bottaini 3, Chiocca 0, Rossi e Vanacore liberi. All. Botti e Scattina.

SPAZIO SPORT GE: Lentini, Barbone, Beshiri, Bisio, Gianni, Facco, Lombardo, Pognani, Tarallo e Barbucci liberi; n.e. Verna. All. Spallarossa e Costa.

ARBITRI: Proietti e Shuli.

Nella foto trainer Elia Botti