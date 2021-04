Pallavolo – Ceparana jellata a Genova riscattata dall’ “U15”

Ceparana – Niente da fare per la Futura Avis Bertoni Ceparana in casa della capoclassifica, del resto i ceparanesi erano contati, ora si giocheranno le residue speranze d’accesso ai cosiddetti playoff liguri soprattutto giovedì prossimo 22/4: in casa, contro la Mulattieri Creations Valdimagra, la diretta concorrente in tale qualificazione che a Santo Stefano ha nel frattempo superato al tie-break il Colombiera Project.

A proposito, questa l’attuale classifica nel Girone B della Serie C pallavolistica ligure maschile, a un turno e qualche recupero dal termine; Colombo Genova punti 17, Mulattieri Creations 10, Futura Bertoni Ceparana 6, Colombiera Project 5, Villaggio Chiavari 1 (Mulattieri e Villaggio una partita in meno e Ceparana due).

In compenso l’Under 15, vero e proprio fiore all’occhiello oggi del “vivaio” ceparanese, continua intanto a mietere consensi battendo per 3-0 gli ospiti della Pro Recco. Hanno giocato ivi agli ordini del duo tecnico Beatrice Franceschini-Chiara Barletta…Pizzeghello, Adesso, Castellanotti, Baldi, Catena, Zani, Cuffini, Pontecorvi, Zubbani e Santoro.

Tabellino.

COLOMBO GE – FUTURA BERTONI CEPARANA 3 – 1

SET: 25-22 / 25-15 / 20-25 / 25-21.

COLOMBO GENOVA: Cafferata, Barbieri, Carradini, Coppolecchia, Felicissimo, Gilardi, Lottero, Medicina, Menichini, Noto, Rainone, Russello, liberi Rani e Marani. All. Bottaro e Molinari.

FUTURA AVIS BERTONI CEPARANA: Paoletti, Pierro, Barletta, Lambruschi, Borrello, Klun, Vincenzi, Ruggeri e Buriassi liberi. All. Simoncini, indisponibile, in panchina Derchi.

ARBITRI: Arpe e Machetta.

Nella foto l’ Under 15 ceparanese