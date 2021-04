Pallavolo – Una Mulattieri Creations Valdimagra da rimonta

Santo Stefano Magra – Con ogni probabilità è la maggior gioventù e quindi freschezza…a far da base alla rimonta con cui la Mulattieri Creations, al Palaconti santostefanese, s’impone al tie-break ai veterani del Colombiera Project che conducevano per 2 set a 0.

<E’ stata un’impresa di cui siamo orgogliosissimi – dice alla fine il palleggiatore rossoblù Marco Zaccaria – ma ora subito sguardo ai prossimi impegni, con la solita lena, perché il passaggio ai cosiddetti playoff regionali va ancora conquistato>.

Ad ogni modo, la Mulattieri ha messo per l’occasione fuori combattimento ormai una delle due dirette concorrenti in tale corsa, adesso gli tocca l’altra a Ceparana giovedì prossimo 22/4 ed è la Futura Avis Bertoni.

Per la cronaca tra i padroni di casa appunto Zaccaria alzatore con Argellati opposto, Benevelli e Chiocca al centro, Conti e Rossi di banda con Briozzo libero; quest’ultimo a un certo punto rilevato da Baldassari.

Nel Colombiera ad alzare Donati in alternanza con Marescotti, Pellegrini in diagonale (dove s’è visto pure Cargiolli) e Polisi libero, Sinagra e Faouzi centrali con Aldovardi e Andrea Carli schiacciatori: sono comparsi Podestà all’ala e Roffo in mezzo.

Tabellino.

MULATTIERI – COLOMBIERA 3 – 2

SET: 25-27 in 26 minuti / 22-25 in 25 / 25-18 in 25 / 25-23 in 26 / 15-8 in 11.

MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Zaccaria 3, Argellati 17, Benevelli 12, Chiocca 10, Conti 22, Rossi 19, liberi Briozzo e Baldassari; n.e. Bertin, Grossi, Romagnani. All. Botti.

COLOMBIERA PROJECT: Donati 3, Pellegrini 14, Cargiolli 2, Sinagra 6, Faouzi 9, Roffo 0, Aldovardi 14, Carli A. 12, Podestà M. 0, libero Polisi; n.e. Ferraro. All. Carli C.

ARBITRI: Centofanti e Shuli.