Pallavolo – Benevelli la prossima istituzione al Vdm?

S. Stefano M. – Al Gruppo Valdimagra Volley il prof. Manrico Benevelli, insegnante di Educazione fisica, in una decina d’anni è stato di tutto e di più. Vicepresidente della Zephyr, come oggi lo è di quello Spezia 2005 che fa parte del cosiddetto “pianeta Vdm”, responsabile del settore giovanile e ha fatto la sua parte anche in quel Santo Stefano che ne è la sezione femminile. Adesso fanno capo a lui le attività locali di avviamento a questo sport.

Sulla via d’emulare le varie “istituzioni” rossoblù, come Giuliano Botti, Claudio Dal Cielo e Donatella Maggiani ?

Dirò la verità. Di tutti questi anni passati al Valdimagra non mi sono quasi nemmeno, sul piano quantitativo intendo, capacitato. Intendo dire che tutto questo tempo è scorso in una dimensione che mi sta a pennello. La mia presenza qua non la avverto né come un lavoro né in generale come un impegno. Semplicemente è la mia dimensione e basta.

Ma cosa cos’ha il Valdimagra Volley Group di tanto speciale ?

E’ una famiglia, ancora prima di essere una entità sportiva e le persone in mezzo a cui mi ci sono sempre trovato hanno sempre dato l’impressione di pensare, di sentire alla stessa maniera.

Nemmeno un po’ di fatica ?

Attenzione, poter agire nel massimo della tranquillità non vuol dire non lavorare, c’è tutta una longevità in Serie B nazionale a dimostrarlo e non scordiamoci dei risultati sul piano giovanile. A quest’ultimo riguardo l’ultimo successo è stato quello del progetto per la scuola che abbiamo sancito insieme alle scuole “Cervi”, “Frank”, Piazza Verdi e appunto Santo Stefano (volto ai primi tre anni delle elementari): è di questo genere di cose che stiamo parlando, ai fini dell’avvicinamento alla pallavolo e della sua diffusione della pallavolo, più che di campionati…al riguardo inoltre un grosso grazie ai dirigenti scolastici di questi istituti. Somma riconoscenza in generale agli stessi sponsor.

Altro ?

Abbiamo fondato lo Spezia 2005, abbiamo in corso una fattiva collaborazione con l’emergente Rainbow Spezia, non smettiamo di sviluppare il Minivolley. A proposito un’altra cosa che fa del Valdimagra Volley Group una realtà tutta speciale è la proprietà della palestra; cosa basilare per la realizzazione di certi programmi.