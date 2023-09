Pallavolo – Rainbow verso Santa Margherita

La Spezia – Prima uscita ufficiale della Rainbow Spezia dalla promozione in Serie D di qualche mese fa: debutto in Coppa Liguria femminile sabato 23/9, ore 17.30, contro il Tigullio a Santa Margherita Ligure (lunedì 2/10 alle 20.30 e domenica 8/10 alle 20 gli altri due impegni, in casa, delle spezzine nel girone).

Nel frattempo la dirigenza ha ufficializzato quello che è il suo organigramma nella stagione pallavolistica 2023/24; Presidente Stefano Ghinolfi, Vicepresidente Gianluca Mele, Direttore sportivo Patrik Mucciarelli, Segretario Pierluigi Fontanini, Consiglieri Edoardo Luisetti e Gabriele Benabbi.

Infine ecco gli allenatori in quello che è lo staff tecnico ufficiale con la conferma in D del tandem Merello-Carro…

Direttore tecnico Valeria Scisciò, 1.a squadra Francesco Merello e Roberto Carro, Under 18 Dino Mazzocca, U16 Marco Puligheddu, U14 Riccardo Strata e Stefano Porcu, U13 Enrico Biondi, U12 Mario Polla, Minivolley Cristiana Zonca e Stefania Pilli.

Nella foto il d.s. Patrik Mucciarelli, a destra, insieme al Responsabile dell’ Avviamento allo Sport del Valdimagra Volley (con cui i “rainbowiani” hanno sancito stretta collaborazione) Patrik Mucciarelli