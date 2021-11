Pallavolo – Altro derby regionale per la Trading

La Spezia – Ulteriore derby regionale per la Trading Logistic Spezia: si spera anche questo contro un Admo Lavagna un po’ pericolante porti bene come i due contro le due squadre genovesi (mentre quello provinciale coi santostefanesi non è stato fortunato tempo fa per gli spezzini…).

Salvo sorprese agli sgoccioli biancazzurri al completo. Si gioca per la 7.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley, al Palamariotti spezzino, sabato 27/11 alle ore 18: arbitrano Enrica Romano Turco e Fabrizio Parola.

Infine ecco gli altri incontri in programma nella giornata; Alto Canavese-Sant’Anna Tomcar Torino, Fenera Chieri To-Arti e Mestieri Collegno To, Global Colombo Ge-Cus Genova, Negrini Acqui Terme Al-Pallavolo Novi Ligure Al e Zephyr Mulattieri Valdimagra-Pvlcerealterra.