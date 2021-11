Pallavolo – Una sorta di spareggio per la Zephyr

Santo Stefano Magra – Soliti due dubbi, come da tempo, per la Zephyr Mulattieri Valdimagra: la disponibilità del libero Andrea Vignali e il ginocchio dell’opposto Federico Gori…in vista di quello che appare come una sorta di spareggio per il 4.o posto, nel Girone A, con quel Pvlcerealterra Cirié-To che ha gli stessi punti dei rossoblù.

Si gioca per la 7.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley, al Palaconti santostefanese, sabato 27/11 alle ore 17 (arbitrano Chiara Della Pina e Matteo Bosio).

A proposito questa la classifica nel raggruppamento oggi come oggi; Negrini Acqui Terme Al punti 16; Pallavolo Novi Ligure Al e Fenera Chieri To 12; Zephyr Mulattieri e Pvlcerealterra Cirié To 11; Trading Logistic Spezia 10; Tomcar Sant’Anna Torino 9; Admo Lavagna 6; Arti e Mestieri Collegno To 2; Cus Genova 1; Global Colombo 0.