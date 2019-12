Pallavolo – Al tie-break all’ Autorev manca sempre qualcosa

La Spezia – Una volta ancora l’ Autorev Spezia gioca e bene, ma gli è fatale il tie-break, peccato perché lo scontro era con una squadra con gli stessi punti in classifica…meglio che niente comunque arriva un punto che tiene le bianconere nettamente fuori dalla zona-retrocessione.

Sul piano individuale, dopo il convincente esordio in trasferta, da registrare il positivo debutto anche in casa (benché si giocasse come noto a Santo Stefano Magra) di Margherita Giani. Potenzialmente il giovanissimo centrale può divenire un nuovo punto di forza del complesso.

Nell’ Autorev la Rolla e soprattutto la Re al palleggio con la Tesconi opposto, la Giani e capitan Leri centrali, di banda la Sgherza e la Fusani più fugace apparizione della D’ Ambrosio. La Panciroli e principalmente la Vita libero.

Di là la Viani in costruzione e la Marc in diagonale, al centro la Frignani e la Pishshak in alternanza con la Reverberi, all’ala la Menozzi e capitan Bonetti con Solieri libero.

Questi infine gli altri risultati in quella che, nel Girone C della Serie B2 femminile nazionale, era la 9.a giornata; Arbor Interclays Reggio Emilia – Nure Piacenza 1-3, Busa Foodlab Gussolengo Bs – Ceramsperetta Cusano Milanino 3-0, Delta Gorgonzola Mi – Rubierese Rubiera Re 3-2, Real Brescia – Linea Saldatura Bedizzole Bs 3-0, Tomolpack Marudo Lo – Enercom Crema 1-3, Volley Gussago Bs – Stadium Mirandola Mo 0-3.

Consegue una classifica che recita: Busa Foodlab Gossolengo punti 24, Rubierese Volley Rubiera Re e Ceramsperetta Cusano Milanino 20, Stadium Mirandola Mo 18, Nure Piacenza 17, Enercom Crema 16, Arbor Interclays Reggio Emilia 15, Civiemme Campagnola Re 13, Spezia Volley Autorev 12, Delta Gorgonzola Mi 11, Real Brescia 10, Gussago Bs 5, Tomolpack Marudo Lo e Volley Gussago Bs 5, Linea Saldatura Bedizzole Bs 3.

Alla fine la prima in B1, seconda e terza ai playoff, le ultime quattro in C.

AUTOREV SP – CIVIEMME CAMPAGNOLA 2 – 3

SET: : 25-17 in 21 minuti / 14-25 in 20 / 23-25 in 30 / 25-18 in 22 / 11-15 in 16.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Re 1, Rolla 2, Tesconi 18, Giani 13, Leri 7, Sgherza 17, D’ Ambrosio 0, Fusani 16, Canossa 0, Vita e Panciroli liberi; n.e. Gianardi e Maestri. All. Damiani e Pascucci.

CIVIEMME CAMPAGNOLA RE: Viani 2, Marc 5, Pishshak 11, Frignani 6, Reverberi 6, Menozzi 12, Bonetti 11, Solieri libero; n.e. Mantovani, Mazzola, Lodi e Ferrari. All. Costi e Setti.

ARBITRI: Verzoni e Gennari.