Pallanuoto, Recco-Siracusa: numeri e statistiche

Ricomincia dalla “Caldarella” di Siracusa il nuovo anno della Pro Recco. Contro l’Ortigia di Piccardo, fischio d’inizio alle 15, la squadra di Rudic proverà a incamerare altri tre punti per mantenere il primato conquistato con il Brescia nell’ultima gara del 2018.

Vacanze di Natale trascorse al lavoro per i biancocelesti, impegnati a Zagabria in un common training con la Mladost, mentre i nazionali italiani erano negli States per una serie di amichevoli. Truppa al completo solo da ieri quindi per mister Rudic che questa sera dirigerà l’allenamento in Sicilia.

La gara, valida per la dodicesima giornata di campionato, sarà arbitrata da Gomez e Romolini.

I NUMERI DEL MATCH

Punti in classifica

Pro Recco (30); Ortigia (17)

Gol fatti

Pro Recco (154); Ortigia (93)

Gol subiti

Pro Recco (54); Ortigia (94);

% Trasformazioni superiorità

Pro Recco 48/80 (60%); Ortigia 43/106 (40,57%)

% Trasformazioni subite in inferiorità

Pro Recco 20/68 (29,41%); Ortigia 40/92 (43,48%)

Miglior marcatore

Pro Recco: Di Fulvio, Echenique (25); Ortigia: Giacoppo (18)

Ultimo turno

Pro Recco – Brescia 12-11, Catania – Ortigia 11-11

Il precedente

14 aprile 2018: Ortigia – Pro Recco 4-11