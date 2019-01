Entella in lutto per la morte di Renato Castagneto

La Virtus Entella ricorda Renato Castagneto, scomparso nei giorni scorsi all’eta di 86 anni. Giocò in maglia biancoceleste dal 1954 al 1960 collezionando 130 gare (è nella top 40 delle presenze) e 1 gol.

In quegli anni disputò 2 campionati di Promozione e 4 di IV serie vincendo due campionati. La foto risale al 1955/56 (Castagneto è il secondo in piedi da sinistra) ed è quella della decisiva partita a Genova contro i Calciatori Pre (vinta 3 a 0) che decretò la promozione in IV serie. Era rimasto un grande tifoso della nostra squadra, custodiva gelosamente la maglia del centenario con il suo nome e il libro con i cento anni della società. Aveva gioito ed esultato qualche settimana fa davanti alla televisone osservando la sua Entella superare il Genoa in Coppa Italia