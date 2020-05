Pallanuoto, Recco: due movimenti di mercato in uscita

Continuano le manovre della Pro Recco che, vista la sospensione di tutta l’attività sportiva, sta gettando le basi della prossima stagione con importanti colpi di mercato.

La Pro Recco comunica che il contratto di Vincenzo Renzuto Iodice non sarà rinnovato.

Con la calottina biancoceleste il centrovasca nato a Napoli l’8 aprile 1993 ha conquistato Scudetto e Coppa Italia, segnando 68 gol nelle tre competizioni disputate.

Il Club ringrazia sinceramente Vincenzo per l’impegno dimostrato nelle due stagioni con la Pro Recco e gli augura il più grande in bocca al lupo per un proseguimento di carriera all’altezza delle sue qualità sportive e umane.

Inoltre, sempre in uscita, La Pro Recco comunica di aver ceduto in prestito alla Rari Nantes Savona il giocatore Francesco Massaro