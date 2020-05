Calcio, le società di A dicono no agli Spareggi

Ancora un secco no da parte del mondo del calcio all’ipotesi di riprendere la stagione terminandola con una formula che prevederebbe play off e play out.

La Serie A e i club partecipanti sono totalmente contrari alla disputa dei playoff e dei playout per finire la stagione. Difatti la quasi totalità delle società non sono favorevoli a queste modalità che non era prevista all’inizio della stagione.

Il motivo è presto deducibile: cambiare la formula dei campionati in corsa porterebbe una serie di ricorsi da parte dei club sfavoriti. C’è poi la questione calendario che ha evidentemente influito sulla classifica attuale.