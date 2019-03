Pallanuoto, Recco: annullato 0-5 a tavolino contro Posillipo

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto il ricorso della Pro Recco in merito alla sconfitta a tavolino contro il Posillipo per 0-5 decretata dalla Corte Federale d’Appello della Fin, decisione che è stata pertanto annullata. La prima sezione, presieduta dal Professor Mario Sanino, ha rinviato la pratica alla stessa Corte Federale, obbligandola a riesaminare la controversia applicando il principio di proporzionalità.

La Pro Recco esprime piena soddisfazione per l’esito dell’udienza odierna che attesta la bontà delle tesi sostenute in questi mesi e in tutti i gradi di giudizio dal legale della società, Avv. Elisa Brigandì, in merito alla violazione del principio di legalità per aver applicato una sanzione non prevista dal regolamento.

Si attende ora il deposito delle motivazioni per conoscere le argomentazioni del Collegio