Luca Fredducci (Racing for Genova Team) al via del Rally dei Laghi

Genova, 13 mar. – Attività agonistica fervente, in questo periodo, per la scuderia Racing for Genova Team. Mentre Roberto Macconi e Furio Rossano Masi hanno portato a termine, in Marocco, la quarta tappa del Panda Raid 2019, un altro pilota portacolori del sodalizio diretto da Raffaele Caliro si prepara al debutto stagionale. E’ il genovese Luca Fredducci che, nel prossimo fine settimana, sarà impegnato nel Rally dei Laghi alla guida di una Renault Clio Williams di classe A7 messagli a disposizione dalla FR New Motors.

“Visti i problemi delle prime due prove del Challenge Raceday e le date non compatibili con il mio lavoro – osserva il genovese – abbiamo abbandonato la terra e torniamo al primo amore, ossia alla Clio Williams. Sarò ancora in coppia con la mia fidanzata Clarissa De Rosa e questa per noi sarà una sorta di… gara di casa, visto che due ps sono proprio a pochi km da dove vive. Gara difficile, è la prima volta che la disputo ma le strade sono molto belle, guidate e sicuramente selettive, in particolar modo il “Cuvignone”, con il suo stretto e la sua tortuosità. Poi non tralasciamo l’incognita meteo: per ora le previsioni danno pioggia ma non dimentichiamoci quello che è successo l’anno scorso, con la gara caratterizzata da violente precipitazioni e da neve. Al di là di tutto, ci teniamo un sacco a mettere a segno una buona prestazione”.

Tornando all’attività agonistica della scuderia, è confermata la partecipazione al Rally Il Ciocco, prima prova del Campionato Italiano Rally, in programma dal 21 al 23 marzo prossimi, dell’equipaggio portacolori della Racing for Genova Team formato da Nicola Caldani e Dario D’Esposito con una Skoda Fabia R5.