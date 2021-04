Pallanuoto, primo maggio week end di recuperi

Il week end del 1 maggio è l’occasione per recuperare alcune partite rinviate e aggiornare le classifiche dei campionati.

In programma, insieme alla quinta giornata dei preliminay round di A1 maschile e la sesta dei play out, anche tre recuperi dei preliminay round scudetto di A1 femminile.

In diretta su Waterpolo Channel, con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione, è prevista la partita di Siracusa tra CC Ortigia e Rari Nantes Savona alle 14.30 di venerdì 30 aprile. Sabato si giocherà anche in serie B con il sesto turno.

Serie A1 M

Preliminay round – girone E – 5^ giornata

Pro Recco-Telimar Palermo, 30 aprile ore 16.15

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo, 1 maggio ore 13.30

Preliminary round – girone F – 5^ giornata

CC Ortigia-RN Savona, 30 aprile ore 14.30

Diretta Waterpolo Channel

AN Brescia-RN Salerno. 30 aprile ore 19.30

Play out – girone G – 6^ giornata

Lazio Nuoto-RN Florentia, 30 aprile ore 15.00

San Donato Metanopoli-Iren Genova Quinto, 30 aprile ore 19.00

Serie A1 F

Preliminay round scudetto – girone C – recuperi

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona, 30 aprile ore 18.00

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona, 1 maggio ore 15.30

L’Ekipo Orizzonte-Plebiscito Padova, 5 maggio ore 14.30

Serie A2 M – girone nord est – recupero 6^ giornata

De Akker Team-Plebiscito Padova, 30 aprile ore 20.30