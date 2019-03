Pallanuoto, prevendita boom per Recco-Barceloneta

Polverizzati in appena cinque giorni: non ci sono più biglietti per la super sfida tra Pro Recco e Barceloneta in agenda venerdì 15 marzo alle 20.30.

Torino risponde alla grande alla terza tappa della Champions League itinerante, format di successo ideato dal presidente Felugo che ha già fatto registrare un doppio sold out a Bologna (oltre a quello della scorsa stagione a Novara).

L’appuntamento sotto la Mole è stato immediatamente sposato dal Comune, dalla Torino 81 e dall’Aquatica Torino, che hanno fatto squadra per regalare agli appassionati di pallanuoto una serata da ricordare.