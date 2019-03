Con la pioggia i genovesi scelgono l’auto, qualche problema di traffico

Qualche problema per il traffico questa mattina a Genova. Pioggia e vento sono stato l’elemento che ha invogliato i genovesi a prediligere l’auto al posto dei mezzi pubblici o i mezzi a due ruote.

Come se non bastasse una moto, che procedeva in direzione levante, è caduta in sopraelevata senza gravi conseguenze per chi era alla guida, ma il traffico si è immediatamente congestionato.

Le maggiori problematiche si sono riscontrate a Sestri Ponente tra via Soliman e via Puccini, in corso Europa e nella zona di Staglieno-Marassi.

Rallentamenti in autostrada sulla A10 tra Pegli e Aeroporto e al bivio tra Genova Est e Genova Bolzaneto.

Ora la situazione è in netto miglioramento.