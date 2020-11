Pallanuoto, partiti i campionati di A1 M e F

Torna finalmente, dopo otto mesi, il campionato di pallanuoto. La serie A1 maschile riparte con l’edizione numero 102 che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2021, posticipate di un anno per l’emergenza Covid-19, per le quali è già qualificato il Settebello campione del mondo a Gwangju 2019.

Girone C. La giornata si apre con il largo successo della CC Ortigia sulla Lazio Nuoto. Siciliani subito avanti 3-0 con i gol in sequenza di Giacoppo, Napolitano e Mirarchi; i biancocelesti rientrano fino al 3-2 con Ferrante e Vitale; poi lo strappo decisivo dei biancoverdi che piazzano un 13-0 di break aperto e chiuso da capitan Giacoppo per il 16-2. I biancocelesti restano a secco per ventiquattro minuti: digiuno interrotto dalla rete di Marini che vale il 16-3 conclusivo.

A1 maschile

Girone A: Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno

Girone B: AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste

Girone C: CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto

Girone D: RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport

1^ giornata – sabato 7 novembre

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) RINVIATA

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) RINVIATA

CN Posillipo-RN Florentia (D) alle 18:00

A1 femminile. Al via anche l’edizione numero 37 del massimo campionato femminile che si apre,per il gruppo B, con la vittoria netta per 26-9 de L’Ekipe Orizzonte sulla Vela Nuoto Ancona; per le etnee, che concedono solo cinque azioni in superiorità numerica alle marchigiane, sei gol del neoacquisto Barzon, l’anno scorso in Spagna al Sabadell, e quaterne di Viacava, Aiello e Marletta.

Girone A. La Css Verona si impone 14-8 sulla Bogliasco 1951. In apertura il botta e risposta tra Borg, che ne farà quattro, e Cuzzupè fissa l’1-1; le scaligere strappano con la doppietta di Bianconi e gli spunti di Carotenuto e Marcialis che valgono il 5-1 a metà della seconda frazione. Le liguri tornano in scia con Cuzzupè, De March e Millo (5-4). Successivamente arriva l’allungo decisivo delle scaligere con due mini break: Alogbo e due volte Marcialis siglano il 7-4; in seguito la tripletta di Borg fissa il determinante 11-5 in apertura di ultimo parziale.

Seguono programma, arbitri e orari.

A1 femminile

Girone A: Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste, CSS Verona, Bogliasco 1951

Girone B: L’Ekipe Orizzonte, Vela Nuoto Ancona, Lifebrain SIS Roma, RN Florentia

1^ giornata – sabato 7 novembre

CSS Verona-Bogliasco 1951 (A) 14-8

Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova (A) RINVIATA

L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona (B) 26-9

Lifebrain SIS Roma-RN Florentia (B) alle 18:00

Arbitri: Braghini e Ricciotti; delegato Severo