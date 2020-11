Genoa, le statistiche dell’arbitro Irrati

L’incontro tra Genoa e Roma, per la settima di campionato, sarà la direzione n 122 in Serie A Tim per l’arbitro Massimiliano Irrati. Il direttore di gara toscano ha all’attivo 14 precedenti nel massimo campionato con il club più antico in Italia, mentre 15 con gli ospiti. Nel 2014 Irrati diresse l’unico confronto che si registra nella sua carriera tra Genoa e Roma. La Commissione Arbitri Nazionale ha affidato la direzione della var all’arbitro Luca Pairetto, con la collaborazione di Alberto Tegoni. A completare gli ufficiali, gli assistenti incaricati, Alessio Tolfo e Domenico Rocca, con il quarto uomo Marco Serra.