Pallanuoto, martedì gara 3 tra Recco e Brescia

Le finali scudetto del campionato di pallanuoto serie A1 maschile numero 102, insieme alle altre partite di playoff e playout, sono già in corso. Il prossimo appuntamento per lo scudetto 2021 è per martedì 25 maggio alle 18.30 a Brescia, in gara3, tra AN Brescia e Pro Recco (risultato parziale 1-1) con diretta su Rai Sport HD. La prima partita di finale per l’assegnazione dello scudetto della serie A1 femminile, trentasettesima edizione, è prevista venerdì 28 maggio alle 18.30 a Padova tra Plebsicito Padova e L’Ekipe Orizoznte con diretta su Rai Sport HD. Di seguito il riepilogo degli appuntamenti con le designazioni arbirali e i risultati delle partite già disputate.

Finale scudetto – A1 M – al meglio delle cinque partite

Mercoledì 19 maggio

Recco – Piscina Punta Sant’Anna, Pro Recco-AN Brescia gara 1 8-9

Giovedì 20 maggio

Recco – Piscina Punta Sant’Anna, Pro Recco-AN Brescia gara 2 8-4

Martedì 25 maggio

Brescia – Piscina Mompiano, AN Brescia-Pro Recco gara 3 alle 18:30 diretta RAI Sport

Arbitri Gomez e Stampalija (Cro)

Mercoledì 26 maggio

Brescia – Piscina Mompiano, AN Brescia-Pro Recco eventuale gara 4 alle 18:30 diretta RAI Sport

Arbitri Paoletti e Peris (Cro)

Sabato 29 maggio

Campo neutro, eventuale gara 5 alle 18:30 diretta RAI Sport

Finale terzo e quarto posto – A1 M – al meglio delle tre partite

Mercoledì 19 maggio

Savona – Piscina Zanelli, RN Savona-Telimar Palermo 8-5

Arbitri Savinovic (Cro) e Ricciotti

Mercoledì 26 maggio

Palermo – Piscina Olimpica, ore 18.00 Telimar Palermo-RN Savona

Arbitri Frauenfelder e Calabrò

Giovedì 27 maggio eventuale gara3

Palermo – Piscina Olimpica, ore 17.00 Telimar Palermo-RN Savona

Finale quinto e sesto posto – A1 M

Sabato 15 maggio

Trieste – Polo Natatorio Bianchi, Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 13-10

Sabato 22 maggio

Siracusa – Piscina Caldarella, CC Ortigia-Pallanuoto Trieste 9-5

Playout round – utlima giormata

Sabato 29 maggio

Genova – Piscina Albaro, ore 15.00 Iren Genova Quinto-Roma Nuoto

Firenze – Piscina Nannini, ore 18.00 RN Florentia-San Donato Metanopoli

Finale scudetto A1 F – al meglio delle cinque partite

Venerdì 28 maggio

Padova – Piscina Plebiscito, gara 1 ore 18.30 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

Domenica 30 maggio

Padova – Piscina Plebiscito, gara 2 ore 16.00 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

Venerdì 4 giugno

Catania – Piscina Scuderi, gara 3 ore 20.15 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

Domenica 6 giugno

Catania – Piscina Scuderi, eventuale gara 4 ore 16.00 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

Mercoledì 9 giugno

Padova – Piscina Plebiscito, eventuale gara 5 ore 19.00 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

Finale per il terzo posto A1 F – gara unica in casa della meglio classificata del preliminary round

Gara unica venerdì 28 maggio

Ostia (Roma) – Piscina Polo Acquatico Frecciarossa, ore 18.00 Lifebrain SIS Roma-CSS Verona