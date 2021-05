Spezia, Maggiore e Pobega agli Europei U21

Buona notizia per i giovani nazionali in forza nella rosa dello Spezia di Italiano.

Il tecnico Paolo Nicolato ha ufficializzato oggi la lista dei 23 Azzurrini che parteciperanno all’Europeo Under 21 e tra questi figurano anche Giulio Maggiore e Tommaso Pobega.

L’avventura avrà inizio da domani alle 12.00 presso il centro di preparazione olimpica di Tirrena con il raduno. Primo allenamento mercoledì 26 maggio. Gli Azzurrini affronteranno lunedì 31 maggio il Portogallo nella gara valida per il quarto di finale. In caso di qualificazione si tornerà in campo il 3 giugno per la semifinale.