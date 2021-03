Seconda giornata del secondo round della fase a gironi della Champions League. Si gioca fino a venerdì 5 marzo. Tre squadre italiane impegnate. Nella “bolla” del Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, apre il programma la CC Ortigia che, dopo il ko al debutto contro Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik, viene sconfitta anche dallo Spandau 04 Berlin. I biancoverdi, già sotto 8-3 all’inversione di campo, rientrano due volte sul -3 (8-5 e 9-6); poi l’allungo definitivo dei teutonici con i gol in sequenza di Strelezkij, Stamm e Restovic che valgono in finale 12-6.

Tutto più facile l’AN Brescia nel gruppo B di Budapest con i montenegrini dello Jadran Herceg Novi. La squadra di Bovo, vicecampione d’Italia, impone un autoritario 11-6. Azzurri già avanti 5-1 dopo dieci minutti e mezzo di gioco (gol di Cannella in controfuga) e 9-3 a sei minuti dalla conclusione (gol di Dolce su assist di Jokovic). Risveglio dello Jadran con tre gol conscutivi in extra player (doppietta di Averka e gol di Gardasevic) ma tardivo per impensierire il Brescia che chiude i conti con Jokovic prima a -2’28” e poi -5″ dalla sirena.

In serata, per il girone A, la Pro Recco strapazza il Dubrovnik 18-3 andando a segno con dieci giocatori. A secco soltanto Nicholas Presciutti, tripletta di Figlioli. Campioni d’Italia avanti 8-1 a metà gara, 14-1 alla fine del terzo tempo e croati che riescono a segnare il secondo gol quando mancano 4’25” da giocare con Fatovic (16-2), seguito da Tomasic 45 secondi dopo (16-3), a partita ormai decisa.

Italiane su Sky e streaming sul sito della LEN. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN; si potranno seguire live e statistiche delle partite sullo speciale curato da Microplus. I match di Pro Recco, CC Ortigia e AN Brescia si potranno vedere in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico del cittì del Settebello Alessandro Campagna.

Girone A – Centro Federale Ostia

4^ giornata – lunedì 1 marzo

Spandau 04 Berlin (Ger)-CN Marseille (Fra) 7-7 (3-1, 2-2, 1-2, 1-2)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)-CC Ortigia (Ita) 8-6 (3-1, 2-1, 2-4, 1-0)

Olympiacos Piraeus (Gre)-Pro Recco (Ita) 8-14 (0-1, 3-4, 3-5, 2-4)

5^ giornata – martedì 2 marzo

Spandau 04 Berlin (Ger)-CC Ortigia (Ita) 12-6 (4-2, 4-1, 2-3, 2-0)

CN Marseille (Fra)-Olympiacos Piraeus (Gre) 9-8 (0-0, 4-3, 3-4, 2-1)

Pro Recco (Ita)-Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro) 18-3 (4-0, 4-1, 6-0, 4-2)

6^ giornata – mercoledì 3 marzo

15.15 CN Marseille (Fra)-Pro Recco (Ita)

Sky Sport 1 HD

17.45 Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)-Spandau 04 Berlin (Ger)

20.15 CC Ortigia (Ita)-Olympiacos Piraeus (Gre)

Sky Sport Arena HD

7^ giornata – giovedì 4 marzo

15.15 CN Marseille (Fra)-Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)

17.45 Olympiacos Piraeus (Gre)-Spandau 04 Berlin (Ger)

20.15 Pro Recco (Ita)-CC Ortigia (Ita)

Sky Sport Arena HD

Girone B – Dura Arena Budapest

4^ giornata – martedì 2 marzo

FTC Telekom Budapest (Hun)-Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp) 11-10 (2-3, 3-3, 4-3, 2-1)

Waspo Hannover (Ger)-Dinamo Tblisi (Geo) 10-3 (2-0, 2-0, 3-0, 3-3)

Jadran Herceg Novi (Mne)-AN Brescia (Ita) 6-11 (1-4, 2-1, 0-2, 3-4)

5^ giornata – mercoledì 3 marzo

14.00 AN Brescia (Ita)-Waspo Hannover (Ger)

Sky Sport Arena HD

16.30 Dinamo Tblisi (Geo)-FTC Telekom Budapest (Hun)

19.00 Jadran Herceg Novi (Mne)-Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)

6^ giornata – giovedì 4 marzo

14.00 AN Brescia (Ita)-Dinamo Tblisi (Geo)

Sky Sport 1 HD e Sky Sport Arena HD

16.30 Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-Waspo Hannover (Ger)

19.00 FTC Telekom Budapest (Hun)-Jadran Herceg Novi (Mne)

7^ giornata – venerdì 5 marzo

14.00 Dinamo Tblisi (Geo)-Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)

16.30 AN Brescia (Ita)-FTC Telekom Budapest (Hun)

Sky Sport Arena HD

19.00 Waspo Hannover (Ger)-Jadran Herceg Novi (Mne)