Lecce-Entella, Vivarini: atteggiamento giusto, ottimo punto

L’Entella lotta, soffre, ma torna a Chiavari con un punto dalla difficile trasferta in Puglia. I biancocelesti hanno giocato con il giusto atteggiamento al cospetto di una delle rose più forti del campionato. Soddisfatto, mister Vivarini, ha commentato in questi termini il pareggio dei suoi: “Come prima cosa voglio fare i complimenti alla squadra. Abbiamo dimostrato di essere sul pezzo, giocando una gara tutta cuore, sacrificio e intelligenza tattica. Sapevamo che avremmo sofferto la loro qualità e ovviamente così è stato, ma abbiamo sempre tenuto adeguatamente le posizioni consentendo poche imbucate ai nostri avversari. Nel primo tempo abbiamo avuto anche qualche situazione nella quale avremmo potuto essere più cattivi, ma nel complesso sono contento”.

I biancocelesti hanno mostrato grande concentrazione per tutta la partita, evitando quei cali di concentrazione spesso fatali nelle ultime uscite. “Soprattutto sulle palle inattive abbiamo cambiato qualcosina e da questo punto di vista siamo stati bravi a reggere la qualità e la fisicità degli avversari”, prosegue Vivarini, “Penso che oggi abbiamo dato prima di tutto una risposta a noi stessi.

Avevamo bisogno di fare un risultato positivo in un campo così difficile anche per far accrescere la nostra autostima. Dobbiamo rimanere concentrati e consapevoli dal fatto che con questo atteggiamento può succedere ancora di tutto. Adesso rientriamo e da domani testa e cuore subito alla partita contro l’Ascoli. Ho parlato alla squadra e ho spiegato come tutti devono cercare di dare qualcosa in più. Oggi ha giocato titolare De Col, un ragazzo importante che ha sofferto tanto, ma che è sempre stato esemplare come atteggiamento e sono contento che questa sera si sia tolto una bella soddisfazione giocando una buonissima partita contro una squadra di altissimo livello”.