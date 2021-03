Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli a Genova in occasione del derby tra Genoa e Samp che si svolgerà stasera al Luigi Ferraris alle 20.45.

In particolare il questore Vincenzo Ciarambino, ha firmato un’ordinanza che prevede l’impiego di un ampio contingente di ordine pubblico, tra polizia e carabinieri.

Già ieri sera lo stadio è stato presidiato dalle forze dell’ordine.

Oggi, invece, oltre allo stadio verranno presidiati anche i luoghi simbolo per le tifoserie. Il tutto per evitare che le due tifoserie entrino in contatto e scontrarsi come è avvenuto negli ultimi mesi.

Nei pressi dello stadio che sarà presidiato verranno chiusi tutti gli accessi con cancellate per evitare che i tifosi possano avvicinarsi allo stadio e contingenti a tutti gli angoli e nelle piazze adiacenti.

Accanto ai presidi fissi verrà rafforzata anche la vigilanza dinamica nelle zone dove abitualmente si radunano i tifosi anche in piazzale Kennedy dove mercoledì scorso due tifosi del Grifone sono stati arrestati al termine di una maxi rissa.