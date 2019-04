Pallanuoto, Aprile mese di titoli europei

Aprile mese di finali europee di pallanuoto.

Venerdì 12 e sabato 13 a Kirishi, 160 chilometri a sud est di San Pietroburgo, c’è la Final Four del LEN Trophy che vede impegnata L’Ekipe Orizzonte Catania. Il 19 e 20 aprile a Sabadell, comunità autonoma della Catalogna, in provincia di Barcellona, è in programma la Final Four di Euro Lega che vede impegnato il Plebiscito Padova. Entrambe sono arrivate ai quarti di finale di Euro Lega, in cui Padova ha eliminato la UVSE Budapest mentre Catania è stata superata dall’Astrapool Sabadell, prossima avversaria delle patavine in semifinale. Si comincia venerdì pomeriggio in Russia alle 16 (ora italiana) con la prima semifinale di Len Trophy tra L’Ekipe Orizzonte Catania e le spagnole del Sant Andreu, battute nelle due partite dei quarti di Euro Lega dall’Olympiacos Pireo che in semifinale sfiderà il Vouliagmeni in un derby dell’antica regione Attica. L’ultima squadra italiana a vincere il Len Trophy è stata la Mediterranea Imperia nel 2015, l’ultima a vincere l’Euro Lega è stata la Pro Recco nel 2012. L’Orizzonte Catania l’ha vinta 8 volte, l’ultima nel 2008. Per Padova, invece, sarebbe il primo trofeo internazionale.

Final Four Len Trophy – Kirishi

(ora italiana)

venerdì 12 aprile

SF1 16.00 L’Ekipe Orizzonte-Sant Andreu (ESP)

SF2 17.30 Kinef Kirishi (RUS)-UVSE Budapest (HUN)

sabato 13 aprile

Finale 3/4 posto ore 12.00

Finale 1/2 posto ore 13.30

Final Four Euro Lega – Sabadell

venerdì 19 aprile

SF2 11.30 Vouliagmeni (GRE)-Olympiacos Pireo (GRE)

SF1 13.15 Plebiscito Padova-Astrapool Sabadell (ESP)

sabato 20 aprile

Finale 3/4 posto ore 11.30

Finale 1/2 posto ore 13.15

Le italiane nei quarti di finale di Euro Lega

Plebiscito Padova-UVSE Budapest 6-6 a Budapest e 8-7 a Padova

L’Ekipe Orizzonte-Astrapool Sabadell 9-12 a Catania e 11-11 a Sabadell

Finali maschili. Il 13 aprile a Herceg Novi c’è la partita di ritorno della finale di Euro Cup tra Jadran Carine e Marsiglia (all’andata 9-8 per i francesi). La Final Eight di Champions è in programma ad Hannover dal 6 all’8 giugno.