Festival Internazionale di Nervi dal 2 al 20 luglio

Al via un ciclo triennale di eventi ai parchi di Nervi

Dopo il grande successo ottenuto con Euroflora nell’aprile del 2018, Nervi diventa nuovamente palcoscenico per Genova ed è pronta ad ospitare un evento lungo 20 giorni, dal 2 al 20 luglio, che coniugherà il balletto ad altre forme artistiche.

L’elemento chiave di questa nuova e spettacolare rassegna, che affonda le proprie radici nelle eccellenze della storia di Nervi, sarà I’alternanza tra i balletti portati in scena ad opera di compagnie di alto profilo della danza classica, i raffinati incontri tra la musica pop e d’autore e le suggestive note delOrchestra del Teatro Carlo Felice e le rappresentazioni di prosa che vedranno protagonisti grandi artisti dello spettacolo. Un carnet di normi di grande qualità e di valore assoluto che possano mettere Genova al centro dello scenario della musica e della danza a livello nazionale ed europeo.

Una rassegna estiva che avrà come teatro Villa Grimaldi Fassio, affacciata sul mare e l’area circostante per uno spazio di 8mila metri quadrati unico da vivere e condividere.

Il Festival Internazionale di Nervi è un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale impegnata non solo nel percorso di rivalutazione della splendida location di levante, ma soprattutto a creare eventi che possano essere di richiamo non solo per i genovesi ma anche per le persone che conoscono poco tale splendida locatin.

La programmazione di alto profilo ai Parchi di Nervi proseguirà nel 2020 con la prima edizione del “Festival Internazionale del Balletto”.

La rassegna, nata e promossa dall’iniziativa del Rotary di Genova, si avvale del supporto organizzativo del Teatro Nazionale di Genova.