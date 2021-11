Pallanuoto, A2M: le partite in programma per la prima giornata

Antivigilia dell’edizione 2021/2022 della serie A2 maschile. La formula torna ad essere quella di due anni fa con ventiquattro squadre divise in due gironi da dodici. Chiusura della regular season sabato 5 maggio 2022. L’ultima di ciascun raggruppamento retrocede direttamente in serie B, le decime e undicesime disputano i playout (21, 25 ed ev. 28 maggio). Le prime quattro partecipano ai play off che prevedono due promozioni in A1: le semifinali sono in programma dal 21 al 28 maggio e le finali dal 4 all’11 giugno. Anche quest’anno è previsto il live su federnuoto.it con play by play e commenti delle partite. Seguono gli arbitri e il programma della prima giornata.

Di padre in figlio. L’arbitro internazionale Filippo Gomez – 389 partite dirette finora in serie A1 e il cameo della finale per il bronzo femminile ai Giochi Olimpici di Rio 2016 – si appresta a stabilire un altro record. Nella sua partita numero 390 sarà affiancato dal figlio Mattia, neopromosso dal gruppo degli arbitri della serie B ed al suo esordio in A2. Per Filippo e Mattia (rispettivamente 60 anni da compiere a febbraio e 32) appuntamento sabato al Pala Galli di Civitavecchia per dirigere insieme NC Civitavecchia-Futurenergy Rinnovabile Sori in occasione della prima giornata del campionato di serie A2 maschile 2021/22 – girone sud. Fischio d’inizio alle ore 15.00.

Non è la prima volta nel campionato italiano che una famiglia abbia arbitrato partite di pallanuoto. E’ già stato così per i fratelli Luca e Daniele Bianco, per la coppia Alessandro Severo e Giuliana Nicolosi (l’ultima CN Posillipo-Lazio Nuoto del 30 ottobre scorso) e prima di loro per i coniugi Franco Picchetto e Cristina Taccini a febbraio 1998, l’anno prima che si sposassero, in occasione dell’esordio in A1 di Taccini (la partita era RN Florentia-CC Ortigia).

A2 maschile

1^ giornata – sabato 13 novembre

Girone Nord

15.00 Spazio RN Camogli-RN Arenzano

Arbitri: Giacchini e Scappini

Delegato: Costa

16.30 De Akker Team-Lavagna 90

Arbitri: Rovandi e Luciani

Delegato: Zerbini

17.00 Brescia Waterpolo-Como Nuoto Recoaro

Arbitri: Pinato e Doro

18.00 Reale Mutua Torino 81-RN Imperia 57

Arbitri: Baretta e Iacovelli

Delegato: Fassino

18.00 Bogliasco 1951-Crocera Stadium

Arbitri: Piano e Carrer

Delegato: Costa

18.30 President Bologna-Telemed Sportiva Sturla

Arbitri: Rotunno e Bonavita

Delegato: Zerbini

Girone Sud

14.30 Acquachiara ATI 2000-La Braceria CUS Palermo

Arbitri: Nicolai e Navarra

Delegato: De Chiara

15.00 NC Civitavecchia-Futurenergy Rinnovabile RN Sori

Arbitri: F. Gomez e M. Gomez

Delegato: De Meo

15.00 CN Latina-Copral Muri Antichi

Arbitri: Roberti Vittory e Petraglia

Delegato: Verde

16.30 CC Napoli-SC Tuscolano PN

Arbitri: Rovida e Savino

Delegato: Pascucci

16.30 Roma Vis Nova-Vela Nuoto Ancona

Arbitri: D. Bianco e Torneo

Delegato: Zappatore

18.00 RN Florentia-Olympic Roma

Arbitri: Rotondano e Vildacci

Delegato: Amodeo