Oggi Open Day al “Don Bosco” di Alassio

Gli istituti salesiani per tre giorni aperti per le visite che consentiranno alle famiglie ed ai ragazzi di conoscere le eccellenti proposte educative del Don Bosco

ALASSIO- “Don Bosco: il tuo ed il nostro Sogno”. Con questo slogan si presenta, per gli Open Days, sui manifesti del Ponente savonese, la scuola dei Salesiani di Alassio. Il primo invito, rivolto a ragazzi e genitori, per visitare le scuole salesiane alassine, è per oggi e seguiranno altre due apposite giornate nelle seguenti date: il 10 dicembre ed il 14 gennaio. L’ invito è quello di visitare la Scuola Media, il Liceo Scientifico (con Inglese potenziato) ed il Liceo Economico (con due Indirizzi: Linguistico ed Economico).

“L’Istituto Don Bosco di Alassio è una scuola paritaria cattolica- così spiegano in segreteria- L’elevato profilo culturale-educativo della scuola, l’alta specializzazione e la passione dei docenti, la qualità dell’insegnamento, l’eccellenza delle strutture e la cura della persona e delle famiglie, fanno dell’Istituto una proposta unica nel suo genere”.

Le scuole salesiane alassine raccolgono le sfide del nostro tempo. Potrebbe essere questa la più sintetica descrizione del “Don Bosco” che partendo da un passato illustre e con lo sguardo rivolto al futuro, attualizza la pedagogia del Santo al servizio della persona. Per la visita, per incontrare gli insegnanti ed avere informazioni è necessario prenotarsi al numero 0182 640309. Sono previsti anche incontri da remoto in video collegamento su richiesta.

“La nostra- ci spiegano al Don Bosco- è una scuola di valori condivisi, una comunità rivolta al futuro. La scuola nella lunga fase della pandemia ha proseguito attraverso la Didattica a distanza. Gli studenti si connettevano alla loro classe virtuale, l’insegnante procedeva all’appello e si partiva con le lezioni on line. Per non far mancare agli studenti del primo e del secondo grado le lezioni delle singole discipline i docenti dell’istituto salesiano hanno utilizzato canali YouTube dove sono state pubblicate le video lezioni sugli argomenti del programma. Sono state anche utilizzate altre tecnologie: le lezioni integrate dal supporto tecnologico fornito dal registro elettronico in adozione nella scuola. Si trattava di vere e proprie lezioni interattive di tutte le materie, con verifica e valutazione dell’apprendimento, attraverso diverse modalità rese appunto possibili dalla tecnologia. Da tempo si è tornati alle lezioni in presenza”.

La scuola alassina è stata la prima Casa Salesiana fondata dal Santo fuori dal Piemonte. L’Istituto Salesiano “Madonna degli Angeli” venne infatti fondato personalmente da San Giovanni Bosco il 20 settembre 1870.

Nel 1960 all’Istituto è stata conferita la Medaglia d’Oro dal Presidente della Repubblica per benemerenze nel campo della Scuola e della Cultura. L’Istituto è Scuola legalmente riconosciuta in tutte le sue fasi: la Media Inferiore, il Liceo con gli indirizzi sperimentali Scientifico e Classico e, a partire dal 1994, sulla scorta di ampi consensi del mondo delle istituzioni, dell’impresa e del turismo, con indirizzo sperimentale Linguistico Aziendale ha conseguito la parità con Decreto della Regione Liguria con decorrenza dall’ anno scolastico 2001/2002.

Dal 2010/2011, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, il Don Bosco ha avviato i nuovi indirizzi: Liceo Classico, Linguistico e Liceo delle Scienze Umane, opzione economico sociale.

A partire dall’ anno scolastico 2016/2017 infine il Liceo delle Scienze Umane, opzione economico sociale, è stato organizzato in due sotto-indirizzi, con materie opzionali dal primo al quarto anno: uno economico, propriamente detto, con l’insegnamento di economia aziendale quale materia opzionale, e il secondo di orientamento linguistico, con l’insegnamento del tedesco quale materia opzionale.

Per chi volesse poi conoscere approfonditamente la storia di Don Bosco e del Collegio Salesiano di Alassio è fondamentale la lettura del mirabile saggio: “Da Alassio Don Bosco ed i Salesiani in Italia e nel mondo” del professor Antonio Miscio, edito dalla Società Editrice Internazionale.

Per avere maggiori informazioni sulla Scuola Media e sui Licei (Liceo Scientifico con Inglese potenziato e Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale) è possibile visitare il sito https://www.donboscoalassio.it/

CLAUDIO ALMANZI