Pallanuoto, A1M: vincono Recco e Savona, pari Quinto

Sabato 26 marzo si è svolta la quinta giornata del Round Scudetto e del Round Retrocessione della serie A1 maschile di pallanuoto.

ROUND SCUDETTO In apertura la vittoria per 7-5 della Pro Recco contro CC Ortigia. La terna di Zalanki mette un’ipoteca sul risultato, i siracusani arrivano a sfiorare il pareggio a fine secondo tempo e l’errore da 5 metri di Gallo allo scadere del terzo rende più complicato il recupero. Nell’ultimo parziale è ancora Gallo che prova ad accorciare, ma l’uno due di Ivovic e Presciutti riporta i bianco celesti sul doppio vantaggio. Tempesti riesce a sventare il +3 parando un rigore a Figlioli ma all’Ortigia non basta il gol di Rossi a poco più di un minuto e mezzo dalla sirena per ricucire. Di Fulvio, autore di un gol, ha segnato per la centesima partita consecutiva in A1.

Largo successo per l’AN Brescia che, trascinata dalla cinquina di Constatin Bicari e dalle triplette di Stefano Luongo Christian Presciutti, supera 17-8 la RN Salerno che paga anche l’1 su 7 in superiorità numerica. I lombardi, avanti 8-3 metà gara, accelerano definitivamente tra la fine del terzo e l’inizio del quarto tempo con i gol in sequenza di Tommaso Giannazza, Christian Presciutti, Di Somma e i due di Constatin Bicari che valgono il 15-6.

In diretta su Waterpolo Channel la RN Savona supera 14-9 la Pallanuoto Trieste. Sempre avanti nel punteggio i biancorossi che producono il break decisivo in avvio di terzo periodo con i gol di Fondelli e Bruni dell’8-3.

DI FULVIO. Alle 12,19 di stamattina, segnando su rigore la rete del 3-1 in Pro Recco-Ortigia, Francesco Di Fulvio ha tagliato un traguardo eccezionale: 100 partite consecutive di campionato sempre in gol. Ha cominciato il 13 maggio 2017, cioè quasi cinque anni fa, e da allora non si è fermato più. Il campione del mondo ha tagliato il traguardo facendo gol al portiere più forte di tutti i tempi e di tutti gli sport: Stefano Tempesti, peraltro suo compagno nel Recco e nella nazionale.

ROUND RETROCESSIONE. Turno di riposo per l’Anzio Waterpolis, colpo della Lazio Nuoto che batte WP Milano Metanopoli per 11-10, con triplette di Leporale e Paskovic. Biancocelesti che trovano ancora tre punti salvezza in casa dopo quelli conquistati nel derby contro la Roma Nuoto. Sfiora l’impresa Catania che viene beffata su rigore a 6’15 del quarto tempo di capitan Figari. Bravi gli etnei che sotto 4-3 a metà gara, la ribaltano a metà quarto periodo grazie anche alla tripletta di La Rosa. Altri tre punti per la CN Posillipo che supera la Roma Nuoto. Dopo un avvio equilibrato, 7-7 all’inizio della terza frazione, il break 4-0 firmato da Aiello, Di Martire e Abramson (doppietta) porta i partenopei sul +3 all’inizio del quarto periodo. I ragazzi di Tafuro cercano di ricucire con De Robertis, ma Abramson e Picca chiudono ogni possibilità per il finale 12-8.

A1 maschile

5^ giornata – sabato 26 marzo

Round Scudetto

Pro Recco-CC Ortigia 7-5

RN Savona-Pallanuoto Trieste 14-9 – trasmessa su live su Waterpolo Channel

AN Brescia-RN Salerno 17-8

riposa Telimar

Round Retrocessione

Iren Genova Quinto-ADR Nuoto Catania 6-6

Lazio Nuoto-WP Milano Metanopoli 11-10

Roma Nuoto-CN Posilipo 8-12