Nazionale, Mancini: Dobbiamo rialzare la testa

Il CT Mancini nelle ultime dichiarazioni sembra far trasparire più possibilità di permanenza alla guida della Nazionale.

“L’estate scorsa eravamo sul tetto d’Europa, ci siamo risvegliati in uno dei punti più drammatici. Accogliere anche le sconfitte fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva. Prendiamoci tempo per riflettere con lucidità. L’unica mossa è rialzare la testa e lavorare per il futuro”. Bonucci, a Palermo fuori per infortunio, dichiara il dolore “acuito dal non aver potuto aiutare i compagni. È tempo di analisi, concrete e approfondite”.

Poi lo sfogo “La Nazionale, come quando giocavamo noi, sarà sempre vista come un problema dai club e verrà sempre ostacolata, chiunque sia il presidente federale e il ct”.