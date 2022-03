Pallanuoto, A1F: tracollo Bogliasco a Roma

Si sta svolgendo tra sabato e domenica la diciassettesima giornata di A1 di pallanuoto femminile.

Tanti testa coda in programma e calendario “pazzo”. Tre punti importanti per la CS Plebiscito PD che le permettono di mantenere la prima posizione in classica, dietro di loro le neo campionesse della coppa Italia, le ragazze della SIS Roma a solo due punti di distanza. Vittoria facile per le patavine, sempre in vantaggio nel corso del match, guidate dalla quaterna di Gottardo e dalle triplette di Casson, Millo e Dario. Tutto facile anche per la SIS Roma che travolge 21-5 la Bogliasco 1951, Avegno miglior marcatrice con 5 reti. Pari tra la NC Milano e la Pallanuoto Trieste. Le lombarde riesco a recuperare e Laura Repetto sigla il 16-16 definitivo. L’Ekipe Orizzonte, che affronta domenica la Vela Nuoto Ancona al Centro Federale di Ostia, oggi nel recupero della settima giornata sempre con le marchigiane passa 25-1. Bettini sette reti per le campionesse d’Italia in un match che vede le avversarie andare in rete dopo diciotto minuti con Martella. Chiude la CSS Vetrocar Verona che soffre due tempi con la Florentia (tre rigori sbagliati), ma poi dilaga nel finale con triplette di Kempf, Zanetta e Bianconi. Domenica alle 19.00 veronesi che recupereranno con Milano l’11 giornata.

A1 femminile

17^ giornata – sabato 26 marzo

Como Nuoto Recoaro-Plebiscito PD 8-18

NC Milano-Pallanuoto Trieste 16-16

SIS Roma-Bogliasco 1951 21-5

Vetrocar CSS Verona-RN Florentia 16-7

domenica 27 marzo

11.00 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Petronilli e Carrer

Recuperi

Sabato 26 marzo – 7^ giornata

L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona 25-1

Domenica 27 marzo – 11^ giornata

19.00 Vetrocar CSS Verona-NC Milano

Arbitri: Alessandroni e Roberti Vittory