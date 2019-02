Pallanuoto A1M, turno soft per le big

Sabato 23 febbraio si disputa la diciannovesima giornata, sesta di ritorno, della serie A1 maschile.

Comandano la regular season, a quota 51 punti, Pro Recco e AN Brescia: i campioni d’Italia ospitano la Pallanuoto Trieste; mentre i lombardi fanno visita in Liguria alla Iren Genova Quinto. Alle spalle del duo di testa, distante nove punti, la Sport Management che in Sicilia affronta la CC Ortigia. La rivelazione Lazio Nuoto, quinta forza del torneo, affronta la Nuoto Catania ultima a quota dieci insieme alla Bogliasco Bene attesa nel derby dall’ostacolo Rari Nantes Savona. Circolo Nautico Posillipo-RN Florentia mette in palio punti pesanti per la Final Six. In diretta su Waterpolo Channel, dalle 18.00 con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, il match salvezza Roma Nuoto-Canottieri Napoli. L’A1 femminile, ferma un turno per gli impegni europei di Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte, torna sabato 2 marzo con la quinta di ritorno. Seguono programma e arbitri

A1 maschile

19^ giornata – sabato 23 febbraio

15.00 CC Ortigia-Sport Management

Arbitri: D. Bianco e Castagnola

16.00 Nuoto Catania-Lazio Nuoto

Arbitri: Collantoni e Frauenfelder

17.00 Circolo Nautico Posillipo-RN Florentia

Arbitri: Navarra e Pinato

18.00 Roma Nuoto-Canottieri Napoli – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Piano e Carmignani

18.00 Pro Recco-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Paoletti e Zedda

18.00 Bogliasco Bene-RN Savona

Arbitri: Lo Dico e Gomez

18.00 Iren Genova Quinto-AN Brescia

Arbitri: Pascucci e Schiavo