Pallanuoto, A1M: stasera Recco in vasca a Trieste

Si giocano i tre anticipi della quindicesima giornata della serie A1 maschile, resi necessari per gli impegni in Europa di Pro Recco (in Champions League a Cuneo il 21 febbraio contro l’OSC Budapest) e di CC Ortigia e AN Brescia nelle semifinali di andata di Euro Cup (lombardi alla Mompiano il 22 febbraio alle 19.00 contro l’Eger, siciliani in Romania il contro l’Oradea alle 18.00).

Alle 20 i campioni d’Italia sono ospiti della Pallanuoto Trieste, mentre l’AN Brescia fa visita alla Canottieri Napoli ultima in classifica. Nel primo dei tre incontri in programma l’Ortigia batte 9-6 la Sport Management. Tripletta di Simone Rossi per i siracusani sempre in controllo del match (5-2 a metà gara). Il turno si completerà sabato 22 con il match RN Florentia-Circolo Nautico Posillipo in diretta su Waterpolo Channel. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

15^ giornata

Mercoledì 19 febbraio

CC Ortigia-Sport Management 9-6

20.00 CC Napoli-AN Brescia

Arbitri: Ferrari e D’Antoni

20.00 Pallanuoto Trieste-Pro Recco

Arbitri: Alfi e Schiavo

Sabato 22 febbraio

18.00 Roma Nuoto-Iren Genova Quinto

Arbitri: Centineo e Nicolosi

18.00 Campolongo Hospital RN Salerno-Lazio Nuoto

Arbitri: Ercoli e Pinato

18.00 Telimar-RN Savona

Arbitri: Collantoni e Navarra

18.00 RN Florentia-CN Posillipo – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Brasiliano e Severo