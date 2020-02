Pallavolo – Torna a vincere lo Spezia Volley Autorev

La Spezia – Al Palamariotti spezzino, l’ Autorev Spezia torna al successo con un autoritario 3-0 a danno del Volley Gussago che le permette di riagganciare in classifica come punteggio il Real Brescia, benché per quoziente le bianconere siano tuttora in zona-retrocessione.

Per la cronaca Autorev Sp con la Rolla in costruzione e la Ascensao opposto, la Giani e capitan Leri al centro, la Lamperi (okay il debutto dell’ultima arrivata) e la Fusani di banda con una sempre più autorevole Panciroli come libero.

Questi i punteggi individuali delle “autoreviane”; Rolla 1, Ascensao 11, Leri 7, Ascensao 11, Fusani 15, Lamperi 10.

Non sono entrate Re, Tesconi, Maestri, D’ Ambrosio, Canossa e Vita.

Ecco poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone C del campionato nazionale di Serie B2 femminile, era la 15.a giornata e 2.a del girone di ritorno: Busa Foodlab Gossolengo Pc-Delta Gorgonzola 3-0, Ceramsperetta Cusano Milanino-Stadium Mirandola Mo 3-0, Civiemme Campagnola Re-Nure Piacenza 3-0, Enercom Crema-Arbor Interclays Reggio Emila 2-3, Linea Saldatura Bedizzole Bs-Rubierese Volley Rubiera Re 3-1, Tomolpack Marudo Lo-Real Brescia 3-1.

Consegue una classifica che recita…Busa Foodlab Gossolengo Pc punti 42, Ceramsperetta Cusano 34, Enercom Crema 31, Stadium Mirandola 30, Rubierese 29, Civiemme Campagnola 27, Arbor Reggio E. 23, Nure Pc 22, Delta Gorgonzola 20, Real Brescia e Autorev La Spezia 16, Tomolpack Marudo 11, Volley Gussago Bs 8, Linea Saldatura Bedizzole 6.

Alla fine la prima in B1, seconda e terza ai playoff, le ultime quattro in C.