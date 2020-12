Pallanuoto, A1M: Savona batte San Donato

L’A1 maschile gioca la quarta giornata, prima di ritorno. Rinviate Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) e Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) per gli impegni di Champions. In diretta su Waterpolo Channel per il gruppo D, con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, la bella vittoria esterna della RN Savona che batte 12-9 il San Donato Metanopoli alla Cozzi di Milano. I liguri si impongono non senza qualche patema d’animo finale, col mancino Campopiano e l’evergreen Rizzo autori di due triplette. Biancorossi avantoi 9-5 nel terzo tempo, subiscono la rimonta dei lombardi guidati dal “baffo” Lanzoni (anche per lui tripletta) che ricuce lo strappo sul meno uno. Poi Rizzo, Campopiano e Vuskovic ristabiliscono le distanze e chiudono il match nell’ultimo parziale. Sempre nel gruppo D, vittoria esterna e primo posto consolidato per il Posillipo che passa a Bellariva contro la Florentia grazie a una rete in superiorità numerica nel finale di Bertoli. Peccato per i gigliati a lungo in partita e più volte in vantaggio. Astarita (tripletta) col mancino porta sul 4-1 la Florentia, ma Bertoli e Di Martire ricuciono sul 4-4 di metà gara per gli ospiti. Poi si prosuegue in altalena con l’esperto Bertoli (tripletta) che griffa il vantaggio nel terzo quarto e, dopo il pareggio di Astarita (8-8), la rete chiude il match.

Il campionato della Pallanuoto Trieste, fermata nelle prime tre giornate dal Covid-19, parte con la vittoria per 12-7 sulla Roma Nuoto. I giallorossi restano in scia fino al 7-6 di Francesco Faraglia in apertura di quarto tempo; poi lo strappo decisivo dei giuliani con i gol in sequenza di Vico, Razzi e la doppietta di Buljubasic che valgono il determinante 11-6.

Posticipata al 23 gennaio, alle ore 15.00, CC Ortigia-Telimar Palermo, valida per la seconda giornata di ritorno.

A1 maschile

4^ giornata – sabato 12 dicembre

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) rinviata al 23/1 ore 15.00

riposa RN Salerno

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B) 12-7

riposa AN Brescia

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) rinviata al 16/1 ore 15.00

riposa Telimar

San Donato Metanopoli-RN Savona (D) 9-12 – trasmessa su Waterpolo Channel

RN Florentia-CN Posillipo (D) 8-9

A1 femminile. Sei gol di Casson e tre di Millo per la Plebiscito Padova che nel recupero della prima giornata, per il girone A, passa 17-6 in casa della Pallanuoto Trieste. Match mai in discussione con le patavine avanti 4-1 dopo un tempo e 9-3 a metà gara; tra le giuliane, male in superiorità numerica (3 su 11), da sottolineare la prima rete in serie A della sedicenne Lonza.

Champions. Si entra nel vivo con la seconda fase che guiderà alla final eight. In vasca tre italiane: la Pro Recco e il CC Ortigia nel girone A e l’AN Brescia nel girone B. In programma tre bubble tournament dal 14 al 17 dicembre al centro federale di Ostia e a Budapest, dall’1 al 5 marzo e dal 19 al 23 aprile. La final eight si disputerà ad Hannover dal 3 al 5 giugno. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN; si potranno seguire live e statistiche delle partite sullo speciale curato da Microplus e soprattutto i match di Pro Recco, CC Ortigia e AN Brescia si potranno vedere in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico del cittì del Settebello Alessandro Campagna. Segue il programma dei primi tre round.

guarda la presentazione su Sky Video

Girone A al centro federale di Ostia

Round 1 lunedì 14 dicembre

15.15 Olympiacos Piereo (GRE)-CC Ortigia

17.45 Spandau 04 Berlino (GER)- Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO)

20.15 Pro Recco- CN Marsiglia (FRA)

Round 2 martedì 15 dicembre

15.15 Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO)-CN Marsiglia (FRA)

17.45 Spandau 04 Berlino (GER)-Olympiacos Pireo (GRE)

20.15 CC Ortigia-Pro Recco

Round 3 mercoledì 16 dicembre

15.15 CN Marsiglia (FRA)- CC Ortigia

17.45 Olympiacos Pireo-Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO)

20.15 Pro Recco-Spandau 04 Berlino (GER)

Girone B a Budapest

Round 1 martedì 15 dicembre

14.00 Dinamo Tbilisi (GEO)-AN Brescia

16.30 Jadran Herceg Novi (MNE)-FTC Telekom Budapest (HUN)

19.00 Waspo 98 Hannover (GER)-Zodiac CN Atletic Barceloneta (ESP)

Round 2 mercoledì 16 dicembre

14.00 Zodiac CN Atletic Barceloneta (ESP)-Dinamo Tbilisi (GEO)

16.30 FTC Telekom Budapest (HUN)-AN Brescia

19.00 Jadran Herceg Novi (MNE)-Waspo 98 Hannover (GER)

Round 3 giovedì 17 dicembre

14.00 Dinamo Tbilisi (GEO)-Jadran Herceg Novi (MNE)

16.30 Waspo 98 Hannover (GER)-FTC Telekom Budapest (HUN)

19.00 AN Brescia-Zodiac CN Atletic Barceloneta (ESP)