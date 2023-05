Pallanuoto, A1M: sabato già decisivo per Scudetto e Retrocessione

Il return match di playoff e playout di pallanuoto potrebbe essere già defnitivo.

Sabato 20 maggio si gioca per lo scudetto del campionato numero 104 ma anche per la permanenza nella massima serie e la definizione delle altre posizioni di classifica. Alla Mompiano di Brescia, fischio d’inizio alle 18.45 e diretta su Rai Sport con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione, i biancoazzurri di Alessandro Bovo e i biancocelesti di Sandro Sukno si affrontano nella gara2 della finale scudetto 2023. Partita affidata agli arbitri Stefano Pinato di Nervi e Vittorio Frauenfelder di Salerno, che per la seconda volta in quattro giorni dirige una finale per il titolo italiano, dopo quella del 17 maggio a Catania tra L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma.

Si parte dall’1-0 della Pro Recco campione d’Italia e d’Europa in carica, che martedì in gara1 si è imposto 7-3. I numeri di questa prima partita danno ragione alla Pro Recco (4/8 in superiorità numerica più il rigore realizzato da Ivovic nel finale di terzo tempo per il 4-3 e soltanto 3/14 in extra player per i lombardi) ma la squadra di Bovo in casa è capace di trasformarsi e potrà contare, insieme alla spinta del pubblico, sulle parate di Petar Tesanovic, decisamente il migliore a Punta Sant’Anna.

Alle 18.30 alla Vitale di Salerno si gioca per restare in serie A1. L’Anzio Waterpolis, che ha vinto 9-8 martedì scorso, gioca per il primo match ball. Check UP Rari Nantes Salerno è obbligato a vincere per allungare la serie e rinviare tutto di una settimana. La prima è stata una partita molto equilibrata (7-7 fino agli ultimi cinque minuti) e decisa dai gol di Goreta (quarterna) e Cuccovillo su rigore per i laziali. Partita affidata alla coppia Luca Bianco di Brescia e Giuliana Nicolosi di Catania.

STATISTICHE. La Pro Recco ha vinto 15 degli ultimi sedici scudetti, dal 2006 al 2022; proprio il Brescia aveva interrotto la serie di 14 consecutivi dei campioni d’Italia e d’Europa conquistando il titolo italiano (il secondo della sua storia, dopo quello del 2003, sempre contro la Pro Recco) nella stagione 2020-2021 chiudendo la serie 3-1 dopo i tiri di rigore.

I liguri contano 34 scudetti nel palmares, che si aggiungono a 16 Coppa Italia, 10 Champions League e sette Supercoppe d’Europa, insieme alla Lega Adriatica il 18 marzo 2012 a Fiume. I lombardi hanno vinto due scudetti (il primo con Zoran Mustur in panchina e il secondo con Alessandro Bovo alla guida tecnica), una Coppa Italia, tre Coppa Len e una Eurocup.

Recco e Brescia si affrontano in finale scudetto per la tredicesima volta dal 2003 ad oggi; nei 12 precedenti 10 vittorie di Recco e 2 di Brescia.

Finali playoff

1° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

Pro Recco-AN Brescia 7-3 (2-1, 0-1, 2-1, 3-0) trasmesso in diretta su Rai Sport +HD

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.45 AN Brescia-Pro Recco – in diretta su Rai Sport +HD

Arbitri: Stefano Pinato e Vittorio Frauenfelder

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

21.00 Pro Recco-AN Brescia – in diretta su Rai Sport +HD

3° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

CC Ortigia 1928-Telimar 15-9 (3-0, 5-4, 3-3, 5-2)

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.30 Telimar-CC Ortigia 1928

Arbitri: Daniele Bianco e Marco Ercoli

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

15.00 CC Ortigia 1928-Telimar

5° posto

Gara 1 – sabato 20 maggio

18.45 Pallanuoto Trieste-RN Savona

Arbitri: Arnaldo Petronilli e Mirko Schiavo

Gara 2 – mercoledì 24 maggio

19.00 RN Savona-Pallanuoto Trieste

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

18.45 Pallanuoto Trieste-RN Savona

7° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo 12-11 dtr (2-1, 4-3, 1-2, 1-2, 4-3)

Gara 2 – sabato 20 maggio

15.00 Circolo Nautico Posillipo-Iren Genova Quinto

Arbitri: Attilio Paoletti e Federico Braghini

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

19.00 Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo

Finale Playout

Gara 1 – martedì 16 maggio

Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno 9-8 (2-1, 1-3, 4-2, 2-2)

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.30 Check UP RN Salerno-Anzio Waterpolis

Arbitri: Luca Bianco e Giuliana Nicolosi

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

19.30 Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno

Albo d’oro: dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco

Ultime 10 finali scudetto

2011-12 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0

2012-13 (playoff) Brescia-Pro Recco 0-2

2013-14 (playoff) Pro Recco-Brescia 2-1

2014-15 (playoff) Pro Recco-Brescia 3-0

2015-16 (final six) Pro Recco-Brescia 6-4

2016-17 (final six) Pro Recco-Brescia 13-6

2017-18 (final six) Pro Recco-Brescia 8-5

2018-19 (final six) Brescia-Pro Recco 10-11

2020-21 (playoff) AN Brescia-Pro Recco 3-1

2021-22 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-1