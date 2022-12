Pallanuoto, A1M: Recco vince derby con Bogliasco, vince Quinto

Con la decima giornata il campionato di serie A1 si ferma fino al 14 gennaio del nuovo anno. In testa a punteggio pieno, con una partita da recuperare (il prossimo 19 gennaio contro il Circolo Nautico Posillipo, si conferma la Pro Recco che nel derby ligure supera 18-9 la Netafim Bogliasco 1951. I campioni d’Italia, trascinati dalla quaterna di un super Younger e da una difesa che neutrazlizza sette azioni in inferiorità numerica su otto, conducono 10-7 a metà gara e poi producono l’accelerazione decisiva nel terzo tempo con i gol in sequenza di Loncar, Rossi e i tre di Younger per il 15-7 decisivo.

Insieme ai recchelini al comando della regular season il Brescia che domina 20-7 l’Anzio Waterpolis. Sempre avanti nel punteggio i lombardi, già sul 12-4 dopo sedici minuti, e con Kharkov (quaterna) mattatore del match.

In diretta su Waterpolo Channel il successo per 16-12 dell’Ortigia 1928 sulla Rari Nantes Savona, con i siciliani di Piccardo che si prendono così la rivincita sulla squadra di Angelini dopo l’eliminazione in Euro Cup. Lo strappo decisivo dei biancoverdi, in vantaggio 8-5 all’inversione di campo, arriva con le reti di Durdic e Vidovic che fissano il 13-8 dopo tre frazioni di gioco. Successi preziosi per Telimar Palermo e Iren Genova Quinto, corsare rispettivamente sui campi del Check UP Salerno 10-9 e del Nuoto Catania 12-11.

Finisce in parità, 7-7, a Roma tra i Distretti Ecologici e il Posillipo con i romani costretti sempre a rincorrere ma bravi nel recuperare per quattro volte, fino al gol decisivo di Voncina quando mancano 32 secondi alla conclusione. Ai napoletani non basta la manita di Stevenson che realizza il suo quinto gol a -52″ dalla sirena. Tutto facile invece per la Pallanuoto Trieste che alla “Bruno Bianchi” supera il De Akker Team 20-11 trascinata dalle quaterne di Mezzarobba e Mladossich.

Trieste e Siracusa concludono l’anno ex aequo con 24 punti, a tre lunghezze dalla coppia di testa Pro Recco e Brescia (27). Il Posillipo resta fanalino di coda con 4 punti ma in compagnia di Netafim Bogliasco e Nuoto Catania.

A1 maschile – 10^ giornata – sabato 17 dicembre

Check Up RN Salerno-Telimar 9-10 (2-1, 3-5, 1-2, 3-2)

RN Savona-CC Ortigia 1928 12-16 (2-5, 3-3, 3-5, 4-3) – trasmessa live su Waterpolo Channel

Pro Recco N e PN-Netafim Bogliasco 1951 18-9 (4-3, 6-4, 5-0, 3-2)

Nuoto Catania-Iren Genova Quinto 11-12 (3-2, 3-3, 3-5, 2-2)

AN Brescia-Anzio Waterpolis 20-7 (5-2, 7-2, 4-1, 4-2)

Distretti Ecologici Nuoto Roma-CN Posillipo 7-7 (2-1, 0-2, 1-2, 4-2)

Pallanuoto Trieste-De Akker Team 20-11 (4-3, 6-4, 5-1, 5-3)