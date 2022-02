Pallanuoto, A1M: pari Savona con l’Ortigia nel round scudetto

Sabato 26 febbraio si torna a giocare tutti. Per la serie A1 maschile c’è la seconda giornata dei round scudetto e retrocessione.

Round scudetto. Finisce in parità (7-7) tra la C.C Ortigia e la R.N Savona. Dopo un avvio equilibrato, i siciliani sbloccano il risultato e si portano sull +3 a metà gara (5-2). I liguri trovano lo spunto per completare la rimonta solo nel quarto tempo, con la rete di Vuskovic per il 6-6 e Bruni che firma il momentaneo controsorpasso; ma la risposta di Francesco Condemi a meno di un minuto dalla fine segna il pareggio definitivo.

Torna il sorriso ai campioni d’Italia dell’AN Brescia, reduci da tre match senza vittoria tra coppa e campionato, che battono l’ottima Pallanuoto Trieste per 15-11. Triplette per Di Somma, Alesiani e Vapenski tra i biancoblu che guidano già 11-5 a metà gara. Il rientro dei giuliani, guidati da Daniele Bettini fresco di rinnovo contrattuale fino al 2024, grazie al giapponese Inaba best scorer con 4 reti che limita il divario. Vittoria scacciacrisi per la squadra di Alessandro Bovo, tornato in panzhina dopo lo stop per Covid.

Vittoria schiacciante per laTelimar che si impone 16-6 in casa della R.N Nuoto Salerno. Risultato mai in discussione per i siciliani, che si lasciano condurre dalle triplette di Basic, Marziali ed Irving e con due break decisivi (5-0 e 4-0) aprono il quarto tempo sul 12-4. È ancora Basic a firmare il +10 ad un secondo dalla fine.

Round retrocessione. Ancora un’ottima prova per l’ADR Nuoto Catania che vince in casa e batte 16-8, doppiando la Waterpolo Milano Metanopoli. Match in discesa per i siciliani, trascinati dalla cinquina di La Rosa, sono avanti 4-3 dopo il primo parziale e 8-5 a metà gara. Prendono poi il largo e allungano fino al 16-7 firmato da Eskert (tripletta) a inizio quarto tempo. Nulla da fare per i lombardi che chiudono le marcature con Mattiello ma riescono a fermarsi solo sul -8. Al Foro Italico la C.N Posillipo batte 9-7 la S.S Lazio Nuoto, dopo un finale che lascia l’amaro in bocca ai biancocelesti. I campani conducono in solitaria fino al cambio campo (5-1). Nell’ultimo periodo arriva la veemente risposta dei padroni di casa che con Paskovic (tripletta) e Cecchini tentano la rimonta fino al -1; ma Di Martire spegne ogni speranza per i biancocelesti e firma il 9-7 finale. Con un guizzo di Mironov ad un minuto dalla fine, l’Anzio Waterolis si aggiudica 11-10 il derby laziale contro la Roma Nuoto. Partono più determinati gli ospiti che a metà del secondo periodo conducono 5-3. I padroni di casa replicano con Francesco Faraglia, Calic e Di Santo che ribaltano il punteggio (6-5). La Penna (tripletta) firma di nuovo il pari prima dell’intervallo lungo. Inizia una sfida punto a punto che si risolve solamente nel finale grazie a Di Rocco che segna il 10-10 e poi Mironov che segna il +1 decisivo.

ROUND SCUDETTO

CC Ortigia-R.N. Savona 7-7

AN Brescia-Pallanuoto Trieste 15-11

RN Salerno-Telimar Palermo 6-16

Classifica: Pro Recco 42, AN Brescia 37, PN Trieste 32, Telimar 31, CC Ortigia 30, RN Savona 28, RN Salerno 18.

ROUND RETROCESSIONE

ADR Nuoto Catania-WP Milano Metanopoli 16-8

SS Lazio Nuoto-C.N. Posillipo 7-9

Roma Nuoto-Anzio Waterpolis 10-11

Classifica: Iren Genova Quinto 19, Anzio Waterpolis 15, ADR Nuoto Catania e CN Posillipo 13, WP Milano Metanopoli 12, Roma Nuoto 7, Lazio Nuoto 1.