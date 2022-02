Genoa, Blessin ci crede ancora: Continuare percorso di crescita

Blessin suona la carica: il suo Genoa ci crede ancora per la salvezza dopo il buon punto contro l’Inter.

“Abbiamo cercato di portare un nuovo gioco, una nuova struttura alla squadra. Quello che è stato il passato è il passato – aggiunge – la società ha deciso di giocare un calcio così. Cerchiamo ogni giorno di lavorarci su e credo che la squadra sia aperta a queste novità”. Senza dimenticare i margini di crescita: “Non abbiamo perso cinque volte ma per cinque volte non abbiamo vinto – evidenzia – contro l’Udinese, la Salernitana ed il Venezia abbiamo avuto possibilità di fare gol ed abbiamo anche avuto possibilità di vincere le partite”. Una crescita che passa anche dal ritorno di Mattia Destro, rimasto in panchina per tutta la partita contro l’Inter: “La mia è stata una scelta tattica – la spiegazione di Blessin – volevamo una spinta offensiva diversa. La prossima partita con l’Empoli è tutta un’altra partita, vedremo la direzione che prenderà la settimana. Parlerò con i ragazzi e prenderò le decisioni”.