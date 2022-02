Corto Maltese in testa al Campionato Marina di Loano

LOANO- Piazzandosi al secondo posto nella dodicesima prova, con il contemporaneo ko del capo classifica “Roby e 14” l’ imbarcazione “Corto Maltese” di Michele Colasante è balzata al comando del Campionato Invernale Marina di Loano. A vincere la prova è stata “Vega” di Salvatore Giuffrida che in questo modo si è riavvicinata alla testa della classifica. Pertanto alla vigilia dell’ ultima prova di oggi Colasante guida la classifica, con un solo punto di vantaggio su “Roby e 14” e quattro sulla coppia formata da “Vega” (Salvatore Giuffrè) e “Just e Joke” (Dino Tosi).

Tutto è possibile dunque nell’ ultima giornata di un campionato avvincente che ha visto la presenza di ben 54 barche. Nelle altre classifiche di gruppo vittoria parziale per “Kai Zen”(Giorgio Possio, Spi1), “Beatrice” (Gianpiero Francese,Spi2), “Peggy” (Christian Nadile, Spi3), “Itaca” (Edoardo Boito, Libera1),”Mamy” (Mario Bocchiardo, Libera2) e “Bric Paluc” (giovanni Saccomani, Libera 3).

Oggi dunque al largo di Loano è in programma un appuntamento velico da non perdere non solo per la gioia dei praticanti, ma anche per gli appassionati, i turisti ed i curiosi che potranno ammirare da terra le spettacolari evoluzioni delle barche in gara.

Il Campionato Invernale Marina di Loano è una competizione di Altura organizzata dal Circolo Nautico Loano, dal Cnam di Alassio e dal Circolo Nautico del Finale, con la collaborazione ed il sostegno della Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.

Questa sera un’ora e trenta dopo il termine delle regate si terrà presso la sede del Circolo Nautico Loano la premiazione del Campionato invernale.

Grazie alla disponibilità di Marina di Loano le barche potranno rimanere con ormeggio gratuito in porto fino a sabato 5 marzo.

CLAUDIO ALMANZI