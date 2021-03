Pallanuoto, A1M: in vasca Recco e Savona

Sabato 13 marzo torna la serie A1 maschile con la seconda giornata della seconda fase.

In diretta su Waterpolo Channel, alle 15.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, Circolo Nautico Posillipo-Pallanuoto Trieste, valevole per il girone E dei preliminary scudetto.

Play out. In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19”, è rinviata a mercoledì 31 marzo Lazio Nuoto-Iren Genova Quinto. Sabato 20 marzo alle 16, invece, si gioca San Donato Metanopoli-Roma Nuoto.

Formula. Da mercoledi e fino al 5 maggio sono in programma i preliminary round scudetto con due gironi (E e F) che qualificheranno ai playoff scudetto le prime due di ciascun gruppo e da sabato fino al 29 maggio l play out con girone unico (G) che determinerà la retrocessione in serie A2 dell’ultima classificata.

A1 maschile

Preliminary scudetto

2^ giornata – sabato 13 marzo

Girone E

15.00 Telimar-Pro Recco N e PN

Arbitri: D’Antoni e Carmignani

Delegato: Lo Dico

15.00 Circolo Nautico Posillipo-Pallanuoto Trieste

Arbitri: L. Bianco e Navarra

Delegato: Alfi

Girone F

14.00 RN Savona-CC Ortigia

Arbitri: Gomez e Calabrò

Delegato: Cavallini

18.00 RN Salerno-AN Brescia

Arbitri: Ricciotti e Petronilli

Delegato: Pascucci