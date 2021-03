Arbitri A: Irrati per la Samp, Camplone per il Genoa

Gli arbitri del turno di serie A in programma questo fine settimana per le genovesi.

L’incontro tra Genoa e Udinese al “Luigi Ferraris” (sabato, ore 20:45) sancirà l’esordio in Serie A di Giacomo Camplone, tra gli arbitri emergenti selezionati dalla C.A.N., nel ruolo di direttore di gara. Nessun precedente come arbitro per partite dI Genoa e Udinese, Camplone ha diretto nove incontri in Serie B in questa stagione. Con lui festeggia l’evento tutto il distretto arbitrale di Pescara a cui appartiene. La video assistenza è stata affidata a Davide Massa (A.I.A. di Imperia), con la collaborazione di Stefano Alassio, sempre del distretto A.I.A. di Imperia. Gli assistenti saranno Salvatore Longo e Filippo Bercigli, tesserati nelle sezioni di Paola e Valdarno. Quarto ufficiale Gianluca Manganiello (A.I.A. di Pinerolo). La Lega Serie A promuove in questo turno la Giornata Mondial

La designazione arbitrale per Bologna-Sampdoria, gara in programma domenica 14 marzo (ore 12.30) allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e valida quale 27.a giornata della Serie A TIM 2020/21.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Miele di Torino.

Quarto ufficiale: Mariani di Aprilia.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Meli di Parma.