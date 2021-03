Pallanuoto, positivo nel Brescia: rinviata la Coppa Italia

L’Agenzia di Tutela della Salute ha posto in isolamento il roster dell’AN Brescia a seguito della positività al coronavirus riscontrata da Aggelos Vlachopoulos. L’attaccante greco è asintomatico. Appresa la notizia, la federazione ha sentito i presidenti della Pro Recco, dell’AN Brescia, del CC Ortigia e della Telimar Palermo e condiviso la scelta di posticipare a data da destinarsi l’UnipolSai Cup, la final four di Coppa Italia maschile in programma a Palermo il 18 e 19 marzo prossimi. Posticipata anche RN Salerno-AN Brescia valida per la seconda giornata del girone F della seconda fase del campionato di serie A1 che si sarebbe dovuta giocare domani alle 18:00.